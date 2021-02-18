Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşmeye geçileceğini ve illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak 4 sınıfa ayrılacağını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalara bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler pazartesi günü ilk kez açıklanan il il ortalama vaka sayıları artış oranlarına çevrildi.

KARADENİZ'DEKİ İLLER ZİRVEDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloya göre Karadeniz'deki iller haftalık ortalama vaka sayılarıyla zirvede yer alırken; Doğu ve Güneydoğu'daki iller ise son sıralarda bulunuyor. Listede İstanbul, Ankara ve İzmir de ortalamanın altında.

Bakan Koca'nın illere göre 100 bin kişide ortalama haftalık vaka oranını paylaşmasından sonra nüfus sayısını göz önüne alarak illerdeki ortalama haftalık ve günlük vaka sayısı derlendi.