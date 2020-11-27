Hangi kan grubunun koronavirüse yakalanma riski daha az?

Kanada’da yer alan Klinik Bilimler Değerlendirme Enstitüsü’nden bilim insanları kan grupları ve Covid-19 arasındaki ilişkiyi incelemek için geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada küresel olarak 225 bin 556 kişiden alınan kan örnekleri değerlendirdi.

Araştırmacılar, incelenen kişilerin kan gruplarının yüzde 36,3’ünün “A”, yüzde 4,5’inin “AB”, yüzde 14,9’unun “B” ve yüzde “44,3”ünün “O” olduğunu açıkladı. Bununla brilikte istatitiksel analizlere, Covid-19 risk faktörünü artırabilecek diğer tüm değişken ve önceden bulunan hastalıklar gibi durumların dahil edildiği belirtildi.

O KAN GRUBUNDA COVİD-19 YAKALANMA RİSKİ YÜZDE 12 DAHA DÜŞÜK

Sonuçlarda O kan grubuna sahip olanların koronavirüse yakalanma riskinin A grubundan yüzde 5, diğer tüm kan gruplarından ise yüzde 12 oranında daha düşük olduğu görüldü. Çalışmada B kan grubuna sahip insanların ise şiddetli Covid-19 hastalığına yakalanma olasılığının A grubuna göre yüzde 21 daha fazla olduğu belirtildi.

Bununla birlikte araştırmacılar kanlarında Rh antijeni bulunanların, yani pozitif kan gruplarına sahip insanların, kanında Rh antijeni bulunmayan, yani negatif kan gruplarına sahip olan insanlara göre corona virüse karşı daha savunmasız durumda olduğunu ortaya koydu.