Hangi konsolu tercih etmeliyiz?

Her iki üretici de yeni nesil konsolları için şimdiye kadar pek çok açıklama yaptı. Hatta Microsoft açıklamalarla da kalmayıp Xbox Series X ismini verdiği yeni nesil konsolunu resmen tanıttı.
Henüz Sony cephesinden bir tanıtım gelmezken PlayStation 5’in sadece prototipine dair bazı görselleri görme şansımız oldu. Fakat PS5’in bu şekilde bir kasayla gelmeyeceği kesin diyebiliriz.
Peki oyun severler yeni nesilde hangi konsolu tercih etmeliler? PlayStation 5 mi yoksa Xbox Series X mi? Şimdi bu soruya bir yanıt bulmaya çalışalım.
OYUN MU YOKSA DONANIM MI?
Öncelikli olarak kendimize şunu sormamız gerekiyor? Bir konsolda sizin için öncelikli olan şeyler neler? Malum, her iki şirket de yeni nesil konsollar konusunda hayli iddialı. Fakat söz konusu güç olduğunda Microsoft sanki bir adım daha önde görünüyor.
Sony cephesi oldukça güçlü bir konsol geliştirdiklerini söylerken, Microsoft her defasında dünyanın en güçlü konsolunu geliştirdiklerini belirtiyor. Nitekim aynısını Xbox One X’te de yapmışlardı.
Muhtemelen Xbox Series X güç konusunda PlayStation 5 modellerinden bir adım önde olacak. En azından şimdilik görünen tablo bu yönde.
Peki konsol demek güç demek mi? Elbette hayır. Eğer böyle olsaydı Nintendo’nun 2017’de satışa sunduğu tabletten hallice Switch değil 50 milyon, 5 milyon bile satamazdı.
Dolayısıyla alacağınız konsolun güçlü olması onu tercih etmeniz için tek kriter olmamalı. Konsolun gücü kadar o konsolun size sunduğu oyunlar da büyük önem arz ediyor.
PLAYSTATION 5 VE XBOX SERIES KARŞI KARŞIYA
Son dönemde yapılan açıklamaları göz önüne alacak olursak, Microsoft’un farklı planlar peşinde koştuğunu söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere Xbox yetkilileri 2019’un sonlarına doğru Xbox Series X için her 3 – 4 ayda bir özel oyunların çıkacağını açıklamışlardı. Bu da oyun severleri heyecanlandırmıştı.
Fakat aynı isimler sonrasında Xbox Series X’in çıkışında özel oyunlarla gelmeyeceğini belirtti. Yani özel oyunların konsol satışa sunulduktan sonra çıkacağını söylediler.
Sony ise tam tersi bir açıklamayla PlayStation 5’in çıkışında konsola özel oyunlarla satışa sunulacağını bildirdi.
Tabi ki bir de Series X’in çıkışından sonra 1 – 2 sene içerisindeki tüm oyunların Xbox One’da da oynanabilecek olması saçmalığı mevcut.
Kısaca özetlemek gerekirse, PlayStation 5 mi yoksa Xbox Series X mi sorusunun şu andaki galibi kesinlikle PS5 diyebiliriz. En azından ilk birkaç sene için. Malum, ilk birkaç sene Xbox One da sizi bir şekilde idare edecektir. Dolayısıyla Series X’e o kadar para vermenize pek de gerek yok.
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