Hangi konsolu tercih etmeliyiz?

Her iki üretici de yeni nesil konsolları için şimdiye kadar pek çok açıklama yaptı. Hatta Microsoft açıklamalarla da kalmayıp Xbox Series X ismini verdiği yeni nesil konsolunu resmen tanıttı.

Henüz Sony cephesinden bir tanıtım gelmezken PlayStation 5’in sadece prototipine dair bazı görselleri görme şansımız oldu. Fakat PS5’in bu şekilde bir kasayla gelmeyeceği kesin diyebiliriz.

Peki oyun severler yeni nesilde hangi konsolu tercih etmeliler? PlayStation 5 mi yoksa Xbox Series X mi? Şimdi bu soruya bir yanıt bulmaya çalışalım.

OYUN MU YOKSA DONANIM MI?



Öncelikli olarak kendimize şunu sormamız gerekiyor? Bir konsolda sizin için öncelikli olan şeyler neler? Malum, her iki şirket de yeni nesil konsollar konusunda hayli iddialı. Fakat söz konusu güç olduğunda Microsoft sanki bir adım daha önde görünüyor.

Sony cephesi oldukça güçlü bir konsol geliştirdiklerini söylerken, Microsoft her defasında dünyanın en güçlü konsolunu geliştirdiklerini belirtiyor. Nitekim aynısını Xbox One X’te de yapmışlardı.