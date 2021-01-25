Hangi koşullarda apartmanda evcil hayvan beslenebilir?

Her apartman inşa edildikten sonra, kat maliklerinin birlikte oluşturdukları yönetim planı oluşturulur. Bu yönetim planında evcil hayvan hususu düzenlenmiş olabilir. Yönetim planında evcil hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, evcil hayvanınız kimseye zarar vermese de, kat maliklerinden birinin açacağı bir dava ile, hayvanın apartmanda beslenmesine engel olunabilir.Yeni bir yere taşınırken veya ev satın alırken yönetim planını dikkatlice okumakta fayda vardır.
Eğer bir evcil hayvana sahipsek ve apartmanda yaşıyorsak, öncelikle yapılması gereken evcil hayvanın belediyede kaydını oluşturmaktır. Kaydı oluşturulmayan evcil hayvanlar, herhangi bir dava durumunda sahipsiz hayvan muamelesi görecektir. Hayvanımızın kaydını yaptırmak, aşılarını eksiksiz yaptırmak gerekmektedir.
Yönetim planında evcil hayvan beslenmesi konusunda bir yasak var ise yapılacak bir şey kalmamaktadır. Fakat yönetim planında böyle bir yasak yoksa, tepki gösteren kat malikleriyle öncelikle konuşarak uzlaşmaya çalışmak en mantıklısı olacaktır. Bu yöntemler işe yaramadığı ve hayvanın apartmandan tahliyesi için aleyhimize dava açıldığı takdirde, yapılması gereken şunlar olabilir:
Aşırı gürültü, hijyenik sorunlar, çok fazla tüy dökülmesi, hayvanda var olan hastalık gibi durumlarda, sahibiyle konuşmak ve çözüm aramak mantıklı olacaktır.Fakat uzlaşarak bir çözüm bulunamadığı takdirde, yasa koyucu bu hususları da düzenlemiştir. Apartman hayatını olumsuz bir biçimde etkileyen hayvanın tahliyesi için, sulh hukuk mahkemesine dava açılabilir.
Mahkeme öncelikle muhtemelen bir bilirkişi atayacak ve gerekirse apartmana gelerek iddia edilen rahatsızlığın tahliyeyi gerektirir ölçüde olup olmadığı konusunda bir keşif yapacaktır. Bu keşifte eğer ki şikayet gürültü ise, bilirkişi başka bir dairede gürültü ölçümü yapacaktır. Bu ölçüm hayvanın tek bir anda çıkardığı sesle değil, belirli bir süre desibel testi yapma şeklinde olacaktır.
Diğer şikayetler konusunda da bilirkişiler iddia edilen şikayetlere, iddia edilen evcil hayvanın neden olup olmadığı ve bu apartman hayatına olumsuz duruma sokup sokmadığı konusunda tespitte bulunacak ve bu tespiti raporla mahkemeye sunacaktır.
Mahkemede kararını verirken bilirkişi raporunu dikkate alacak ve evcil hayvan apartman hayatını olumsuz etkiliyorsa tahliyesine karar verebilecektir.
Evcil hayvanların apartmandan tahliyesi için, öncelikle apartman hayatını ciddi biçimde olumsuz etkilemesi gerekmektedir. Bu olumsuzluklar gürültü, sağlık nedenleri veya saldırganlık olabilir. Böyle bir durum yaşadığımız apartmanda mevcutsa, sulh hukuk mahkemesine giderek açılacak bir davayla, apartman içerisinde tespit yapılmasını mahkemeden isteyebiliriz.
Mahkeme yapacağı keşif ve görevlendireceği bir bilirkişiyle iddialarımızın gerçekliğini araştıracaktır. Bilirkişi incelemeleri yapacaktır.
Bilirkişi, iddiaların gerçekliğini destekleyen yönde bir rapor yazarsa ve bu iddialar evcil hayvanın apartmanda yaşamasına engel teşkil edecek kadar önemliyse, hakim evcil hayvanın apartmandan tahliyesine karar verebilecektir.
Yeni bir yere taşınırken veya ev alırken, yönetim planlarını okumakta çok büyük fayda vardır. Yönetim planlarında evcil hayvanların o apartmanda beslenip beslenmeyeceği hususu düzenlenmiştir. Bu yönde bir yasak varsa, o apartmanda evcil hayvan besleme şansınız bulunmamaktadır. Yönetim planlarının da değişmesi çok zor konulardır. Kat maliklerinin bir araya gelip bu konuda irade birliğine varmaları ve gerekliği oy çokluğunu sağlamaları gerekmektedir.
Yönetim planları, oradaki yaşamı düzenleyen anayasalardır. Burada yer alan hükümler tüm kat maliklerini bağlar. Bu nedenle, evcil hayvan besleniyorsa yeni bir yere taşınırken yönetim planlarını önemle okumanızı tavsiye ederim.
Apartman hayatında karşılaşılabilen sorunlardan bir tanesi, komşumuzun baktığı evcil hayvanın meydana getirmiş olduğu gürültüdür. Bu gürültü kimseye rahatsızlık vermediği takdirde herhangi bir soruna neden olmazken, bazı komşular hayvanın çıkardığı seslerin gürültü meydana getirdiğini iddia edebilir. İddiaya sahip olan kişi, iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.
Bunu ispatlamak için, apartmanın bulunduğu yer mahkemesi olan sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerekir. Mahkeme, bu iddianın gerçek olup olmadığı ve bu gürültünün apartman hayatını ciddi şekilde etkileyip etkilemediğinin tespiti için keşif günü verecektir.
Tayin edilen bilirkişi, keşif gününde teknolojik cihazlardan da faydalanarak, özellikle şikayetçinin dairesinde desibel testi yapacaktır. Mahkeme, bilirkişinin raporu doğrultusunda hayvanın tahliyesine veya davanın reddine karar verecektir.
Apartmanda evcil hayvan besliyorsak, sorunları engellemek bizim elimizdedir. Tüm evcil hayvanlar mutlaka insanlar gibi iletişim kurmak için ses çıkaracaklardır. Bakmış olduğumuz evcil hayvanın ihtiyaçlarını ve sorunlarını daha önceden tespit edip yerine getirebilirsek, evcil hayvanımızın huysuzluğunu ve çıkaracağı yüksek desibeldeki gürültüleri önlemiş olacağız.
Evcil hayvanımızın diğer insanlarla kuracağı ilişkilere dair bir çekincemiz varsa, ağızlık kullanabiliriz. Aşıları eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek, evcil hayvanı apartmanda beslerken karşılaşabileceğimiz sorunların bir çoğunun önüne geçecektir.
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