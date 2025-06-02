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Hangi moda akımı tarzını en iyi yansıtır?

Bir gün karşına "clean girl" estetiği çıkıyor, diğer gün herkes cottagecore'a sarmış. Bir bakıyorsun herkes vintage aşkıyla yanıp tutuşuyor, ertesi gün Y2K'ın parlak pantolonları, göz alıcı gözlükleri geri dönüyor. Moda dünyası tam anlamıyla bir lunapark gibi: Her köşede başka bir tarz, başka bir ruh hali seni bekliyor. Hal böyle olunca, insanın “Ben hangisiyim ya?” diye sorması kaçınılmaz oluyor. İşte bu testi tam da bunun için hazırlandık!

Hangi moda akımı tarzını en iyi yansıtır?

Cevaplar sende, sorular bizde. Hazırsan başlayalım!

Tarzına bakalım!

1/8

Güne başlarken kıyafet seçme süren ortalama ne kadar sürüyor?

Güne başlarken kıyafet seçme süren ortalama ne kadar sürüyor?
2 dakika
10 dakika
30 dakika
1 saatten fazla...
2/8

Aşağıdaki renk paletlerinden hangisi seni daha çok yansıtıyor?

Pastel
Neon
Toprak tonları
Siyah ve beyaz tonları
3/8

Kürk detaylar mı yoksa dantel işlemeler mi?

Kürk detaylar
Dantel işlemeler
4/8

Gardırobunda en çok ne var?

Oversize parçalar.
Crop top ve parlak kumaşlar.
Etnik desenler, püsküller...
Deri ceket ve botlar
5/8

Dolabımdaki parçaları renk uyumuna göre diziyorum.

6/8

En çok hangi sezonda stilini konuşturuyorsun?

En çok hangi sezonda stilini konuşturuyorsun?
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Kış
7/8

En sevdiğin aksesuar türü?

Güneş gözlüğü!
Renkli takılar.
Şapka!
Kemer!
8/8

Vintage mağaza mı, zincir marka mı?

Vintage mağaza!
Zincir markalar...
Anahtar Kelimeler:
moda kıyafet Philips Yaşam Kategorisi
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