Hangi moda akımı tarzını en iyi yansıtır?

Tarzına bakalım!

1/8 Güne başlarken kıyafet seçme süren ortalama ne kadar sürüyor? 2 dakika 10 dakika 30 dakika 1 saatten fazla...

2/8 Aşağıdaki renk paletlerinden hangisi seni daha çok yansıtıyor? Pastel Neon Toprak tonları Siyah ve beyaz tonları

3/8 Kürk detaylar mı yoksa dantel işlemeler mi? Kürk detaylar Dantel işlemeler

4/8 Gardırobunda en çok ne var? Oversize parçalar. Crop top ve parlak kumaşlar. Etnik desenler, püsküller... Deri ceket ve botlar

5/8 Dolabımdaki parçaları renk uyumuna göre diziyorum.

6/8 En çok hangi sezonda stilini konuşturuyorsun? İlkbahar Yaz Sonbahar Kış

7/8 En sevdiğin aksesuar türü? Güneş gözlüğü! Renkli takılar. Şapka! Kemer!