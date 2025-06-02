Hangi moda akımı tarzını en iyi yansıtır?

Bir gün karşına "clean girl" estetiği çıkıyor, diğer gün herkes cottagecore'a sarmış. Bir bakıyorsun herkes vintage aşkıyla yanıp tutuşuyor, ertesi gün Y2K'ın parlak pantolonları, göz alıcı gözlükleri geri dönüyor. Moda dünyası tam anlamıyla bir lunapark gibi: Her köşede başka bir tarz, başka bir ruh hali seni bekliyor. Hal böyle olunca, insanın “Ben hangisiyim ya?” diye sorması kaçınılmaz oluyor. İşte bu testi tam da bunun için hazırlandık!
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