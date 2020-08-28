Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi? İşte Eğitim-Sen'den koronavirüs tespit edilen okulların listesi!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde koronavirüs tespit edilen okulların listesini açıkladı. Eğitim-Sen yaptığı açıklamada ülke genelindeki eğitimcilere koronavirüs tanısı konulan okul sayısını 80 olarak açıkladı. Koronavirüs tedbirlerini güvenli bulmayan birçok veli çocuklarını bu yıl okula göndermeyi düşünmüyor. Hangi okullardan koronavirüs olduğunu araştıran veliler, okula göndermeme cezalarını da araştırmaya başladı. Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi araştıran veliler için şehirlere göre il il koronavirüs tespit edilen okullar listesi haberimizde.

80 OKULUN EĞİTMENLERİNDE KORONAVİRÜS

Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada 26 ve 27 Ağustos'ta toplam 80 okuldaki eğitimcilerin koronavirüs taşıdığı öğrenildi. Eğitim-Sen açıklamasıyla Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yüz yüze eğitim için henüz hazır olmadığını aktardı.

Yapılan açıklamada MEB’in salgına karşı etkili ve uygulanabilir bir stratejiye sahip olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"MEB, Okullarda alınması gereken önlemler ve bunların sürekliliğinin sağlanmasına dair ayrıntılı bir planlamaya da sahip değil. Daha da önemlisi, okulların açılabilmesi için gerekli ve zorunlu olan ‘ek bütçe ve ek atama' gündemlerinde dahi yok. Bu koşullarda okullarda bulunmanın yarattığı sağlık riskleri ile baş etmek tek tek eğitim emekçilerine ve öğrencilere bırakılmış durumda."