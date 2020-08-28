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Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi? İşte Eğitim-Sen'den koronavirüs tespit edilen okulların listesi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 08:22 | Son Güncelleme

Eğitim-Sen 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde koronavirüs tespit edilen okulların listesini açıkladı. Eğitim-Sen yaptığı açıklamada ülke genelindeki eğitimcilere koronavirüs tanısı konulan okul sayısını 80 olarak açıkladı. Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi araştıran veliler için şehirlere göre il il koronavirüs tespit edilen okullar listesi haberimizde.

Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi? İşte Eğitim-Sen'den koronavirüs tespit edilen okulların listesi!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde koronavirüs tespit edilen okulların listesini açıkladı. Eğitim-Sen yaptığı açıklamada ülke genelindeki eğitimcilere koronavirüs tanısı konulan okul sayısını 80 olarak açıkladı. Koronavirüs tedbirlerini güvenli bulmayan birçok veli çocuklarını bu yıl okula göndermeyi düşünmüyor. Hangi okullardan koronavirüs olduğunu araştıran veliler, okula göndermeme cezalarını da araştırmaya başladı. Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi araştıran veliler için şehirlere göre il il koronavirüs tespit edilen okullar listesi haberimizde.

80 OKULUN EĞİTMENLERİNDE KORONAVİRÜS

Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada 26 ve 27 Ağustos'ta toplam 80 okuldaki eğitimcilerin koronavirüs taşıdığı öğrenildi. Eğitim-Sen açıklamasıyla Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yüz yüze eğitim için henüz hazır olmadığını aktardı.

Yapılan açıklamada MEB’in salgına karşı etkili ve uygulanabilir bir stratejiye sahip olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"MEB, Okullarda alınması gereken önlemler ve bunların sürekliliğinin sağlanmasına dair ayrıntılı bir planlamaya da sahip değil. Daha da önemlisi, okulların açılabilmesi için gerekli ve zorunlu olan ‘ek bütçe ve ek atama' gündemlerinde dahi yok. Bu koşullarda okullarda bulunmanın yarattığı sağlık riskleri ile baş etmek tek tek eğitim emekçilerine ve öğrencilere bırakılmış durumda."

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMDEN UZAKLAŞTIRIYOR

Eğitim-Sen'in bir diğer görüşü ise öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzak kalmasıyla eğitim dışına çıktığı yönünde oldu:

"Okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrencilerin eğitimin dışına çıkma oranı artmaktadır. Okula yeni başlayan öğrencilerin, okuma yazma, öz bakım gibi temel becerileri edinmeleri için de yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerektiğinin altının çizilmesi gerekmektedir. Ayrıca okul öğrencilerin istismar ve şiddetten korunması için en önemli kamusal denetim araçlarından biridir. Burada yazmadığımız pek çok nedeni de dikkate aldığımızda yüz yüze eğitimin çocuğun üstün yararı için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz."

EĞİTİM İLE SAĞLIK DENGESİ İYİ KURULMALI

Öğrencilerin üstün yararı, eğitim hakkı ve öğrencilerle birlikte eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığı arasındaki denge ve ilişkinin çok dikkatli oluşturulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Eğitim hakkı ve sağlık hakkını birini diğerinin önüne geçirerek değil birlikte değerlendirmek gerekir. ‘Okulları ne olursa olsun açalım' yaklaşımı da ‘Aşı bulunana dek okullar açılmasın' yaklaşımı da bu anlamda kabul edilebilir değildir. Gerekli önlemler alınarak, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde okulların açılmasını hedeflemek gerekmektedir. Ancak, MEB'in ve siyasi iktidarın bu konuda yeterli hazırlık içerisinde olmadığını, doğru ve geçerli bir stratejiye sahip olmadığını bir kez daha belirtelim."

KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLARIN LİSTESİ

Eğitim-Sen birçok okuldan gelen koronavirüs tanısı konulan eğitmenlerin hangi okullarda görev yaptığını açıkladı. Eğitim Sen Genel Merkezi’ ne ulaşan ve koronavirüs olduğu açıklanan okullar listesi aşağıda.

ADANA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İ.O

Adana Sarıçam Erdoğan Şahinoğlu O.O.

Adana Seyhan İstiklal O.O.

Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O.

Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O.

Adana Seyhan Orhan Gazi O.O.

Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O.

AFYON'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Afyon Bolvadin Fen L.

ANTALYA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL

Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L.

AMASYA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Amasya Merzifon Gazi O.O.

Amasya Merkez Cumhuriyet O.O.

Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy TOKİ O.O.

ANKARA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Ankara Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu A.L.

Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.

Ankara Keçiören Pursaklar İMKB MTAL

Ankara Mamak Şehit Nuri Pamir AİHL

Ankara Sincan Selahattin Akbilek Anadolu L.

AYDIN'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Aydın Didim Valiler İlkokulu

BİTLİS'TE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Bitlis Merkez MTAL

BALIKESİR'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkârlar O.O.

Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O.

BURDUR'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu

BURSA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Bursa Karacabey MTAL

Bursa Karacabey İMKB MTAL

ÇORUM'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Çorum Merkez Sakarya İlkokulu

Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu

Çorum Mecitözü İlçe MEM

DENİZLİ'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Denizli Hacı Ahmet Paralı İlkokulu

DİYARBAKIR'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Diyarbakır Ergani Şehit jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün MTAL

Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.

Diyarbakır Kayapınar Piri Reis O.O.

Diyarbakır Ergani Çayönü O.O.

Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O.

EDİRNE'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Edirne Keşan Keşan Lisesi

ELAZIĞ'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Elazığ Merkez Hazar Anadolu L.

ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Eskişehir Odunpazarı İsmetpaşa O.O

Eskişehir Sarıcakaya İlçe MEM

GAZİANTEP'TE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Gaziantep Kızılhisar MTAL

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

İstanbul Beyoğlu Fındıklı Lisesi

İstanbul Kadıköy Erenköy Zihnipasa İ.O.

İstanbul Kartal Yıldız İşçimenler İ.O.

İstanbul Kurtköy Melek Aknil ÇPAL

İstanbul Küçükçekmece TOKİ Avrupa Konutları O.O.

İstanbul Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul A. L.

İstanbul Ümraniye Cumhuriyet MTAL

İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL

İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O.

İZMİR'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

İzmir Buca Meşkure Çamlı O.O.

İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi

İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi

İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO

İzmir Buca Buca A.L.

KARABÜK'TE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Karabük Merkez Kartaltepe İ.O/O.O.

Karabük Merkez Cevizkent Bahaddin Gazi İ.O/O.O.

Karabük Safranbolu Kanuni Ortaokulu

Karabük Safranbolu Ünsal Tülbentçi İ.O/ O.O

Karabük Safranbolu Cemil Meriç KML

KARS'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Kars Merkez Alparslan Anadolu Lisesi

Kars Merkez Ziya Gökalp O.O.

KOCAELİ'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Kocaeli Gebze Arif Nihat Asya O.O.

Kocaeli Körfez MTAL

KÜTAHYA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Kütahya Merkez Cumhuriyet O.O.

Kütahya Tavşanlı Erkek AİHL

MARDİN'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Mardin Artuklu Selahaddin Eyyübi O.O.

MERSİN'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Mersin Tarsus Kelahmet İlkokulu

Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O.

Mersin Çavuşlu O.O.

Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O

MUĞLA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Muğla Marmaris Şehit Ahmet Benler İ.O.

NİĞDE'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Niğde Bor Cumhuriyet İO

Niğde Bor Ramazan Konuş Fen L.

Niğde Bor Hacı Ali Sebat Çorum İ.O.

Niğde Bor Atatürk A.L.

ORDU'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Ordu Perşembe Atatürk Ortaokulu

RİZE'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Rize Merkez İmam Hatip O.O.

SİNOP'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Sinop Merkez Mehmet Akif O.O.

TRABZON'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Trabzon Yomra Fen L.

VAN'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Van İpekyolu Hüsrev Paşa İ.O/O.O.

YALOVA'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN OKULLAR

Yalova Altınova İmam Hatip O.O.


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