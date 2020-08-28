Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi? İşte Eğitim-Sen'den koronavirüs tespit edilen okulların listesi!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde koronavirüs tespit edilen okulların listesini açıkladı. Eğitim-Sen yaptığı açıklamada ülke genelindeki eğitimcilere koronavirüs tanısı konulan okul sayısını 80 olarak açıkladı. Koronavirüs tedbirlerini güvenli bulmayan birçok veli çocuklarını bu yıl okula göndermeyi düşünmüyor. Hangi okullardan koronavirüs olduğunu araştıran veliler, okula göndermeme cezalarını da araştırmaya başladı. Hangi okullarda koronavirüs tespit edildi araştıran veliler için şehirlere göre il il koronavirüs tespit edilen okullar listesi haberimizde.
Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada 26 ve 27 Ağustos'ta toplam 80 okuldaki eğitimcilerin koronavirüs taşıdığı öğrenildi. Eğitim-Sen açıklamasıyla Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yüz yüze eğitim için henüz hazır olmadığını aktardı.
Yapılan açıklamada MEB’in salgına karşı etkili ve uygulanabilir bir stratejiye sahip olmadığı belirtilerek şöyle denildi:
"MEB, Okullarda alınması gereken önlemler ve bunların sürekliliğinin sağlanmasına dair ayrıntılı bir planlamaya da sahip değil. Daha da önemlisi, okulların açılabilmesi için gerekli ve zorunlu olan ‘ek bütçe ve ek atama' gündemlerinde dahi yok. Bu koşullarda okullarda bulunmanın yarattığı sağlık riskleri ile baş etmek tek tek eğitim emekçilerine ve öğrencilere bırakılmış durumda."
Eğitim-Sen'in bir diğer görüşü ise öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzak kalmasıyla eğitim dışına çıktığı yönünde oldu:
"Okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrencilerin eğitimin dışına çıkma oranı artmaktadır. Okula yeni başlayan öğrencilerin, okuma yazma, öz bakım gibi temel becerileri edinmeleri için de yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerektiğinin altının çizilmesi gerekmektedir. Ayrıca okul öğrencilerin istismar ve şiddetten korunması için en önemli kamusal denetim araçlarından biridir. Burada yazmadığımız pek çok nedeni de dikkate aldığımızda yüz yüze eğitimin çocuğun üstün yararı için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz."
Öğrencilerin üstün yararı, eğitim hakkı ve öğrencilerle birlikte eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığı arasındaki denge ve ilişkinin çok dikkatli oluşturulması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Eğitim hakkı ve sağlık hakkını birini diğerinin önüne geçirerek değil birlikte değerlendirmek gerekir. ‘Okulları ne olursa olsun açalım' yaklaşımı da ‘Aşı bulunana dek okullar açılmasın' yaklaşımı da bu anlamda kabul edilebilir değildir. Gerekli önlemler alınarak, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde okulların açılmasını hedeflemek gerekmektedir. Ancak, MEB'in ve siyasi iktidarın bu konuda yeterli hazırlık içerisinde olmadığını, doğru ve geçerli bir stratejiye sahip olmadığını bir kez daha belirtelim."
Eğitim-Sen birçok okuldan gelen koronavirüs tanısı konulan eğitmenlerin hangi okullarda görev yaptığını açıkladı. Eğitim Sen Genel Merkezi’ ne ulaşan ve koronavirüs olduğu açıklanan okullar listesi aşağıda.
Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İ.O
Adana Sarıçam Erdoğan Şahinoğlu O.O.
Adana Seyhan İstiklal O.O.
Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O.
Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O.
Adana Seyhan Orhan Gazi O.O.
Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O.
Afyon Bolvadin Fen L.
Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL
Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L.
Amasya Merzifon Gazi O.O.
Amasya Merkez Cumhuriyet O.O.
Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy TOKİ O.O.
Ankara Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu A.L.
Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.
Ankara Keçiören Pursaklar İMKB MTAL
Ankara Mamak Şehit Nuri Pamir AİHL
Ankara Sincan Selahattin Akbilek Anadolu L.
Aydın Didim Valiler İlkokulu
Bitlis Merkez MTAL
Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkârlar O.O.
Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O.
Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu
Bursa Karacabey MTAL
Bursa Karacabey İMKB MTAL
Çorum Merkez Sakarya İlkokulu
Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu
Çorum Mecitözü İlçe MEM
Denizli Hacı Ahmet Paralı İlkokulu
Diyarbakır Ergani Şehit jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün MTAL
Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.
Diyarbakır Kayapınar Piri Reis O.O.
Diyarbakır Ergani Çayönü O.O.
Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O.
Edirne Keşan Keşan Lisesi
Elazığ Merkez Hazar Anadolu L.
Eskişehir Odunpazarı İsmetpaşa O.O
Eskişehir Sarıcakaya İlçe MEM
Gaziantep Kızılhisar MTAL
İstanbul Beyoğlu Fındıklı Lisesi
İstanbul Kadıköy Erenköy Zihnipasa İ.O.
İstanbul Kartal Yıldız İşçimenler İ.O.
İstanbul Kurtköy Melek Aknil ÇPAL
İstanbul Küçükçekmece TOKİ Avrupa Konutları O.O.
İstanbul Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul A. L.
İstanbul Ümraniye Cumhuriyet MTAL
İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL
İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O.
İzmir Buca Meşkure Çamlı O.O.
İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi
İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi
İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO
İzmir Buca Buca A.L.
Karabük Merkez Kartaltepe İ.O/O.O.
Karabük Merkez Cevizkent Bahaddin Gazi İ.O/O.O.
Karabük Safranbolu Kanuni Ortaokulu
Karabük Safranbolu Ünsal Tülbentçi İ.O/ O.O
Karabük Safranbolu Cemil Meriç KML
Kars Merkez Alparslan Anadolu Lisesi
Kars Merkez Ziya Gökalp O.O.
Kocaeli Gebze Arif Nihat Asya O.O.
Kocaeli Körfez MTAL
Kütahya Merkez Cumhuriyet O.O.
Kütahya Tavşanlı Erkek AİHL
Mardin Artuklu Selahaddin Eyyübi O.O.
Mersin Tarsus Kelahmet İlkokulu
Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O.
Mersin Çavuşlu O.O.
Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O
Muğla Marmaris Şehit Ahmet Benler İ.O.
Niğde Bor Cumhuriyet İO
Niğde Bor Ramazan Konuş Fen L.
Niğde Bor Hacı Ali Sebat Çorum İ.O.
Niğde Bor Atatürk A.L.
Ordu Perşembe Atatürk Ortaokulu
Rize Merkez İmam Hatip O.O.
Sinop Merkez Mehmet Akif O.O.
Trabzon Yomra Fen L.
Van İpekyolu Hüsrev Paşa İ.O/O.O.
Yalova Altınova İmam Hatip O.O.
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