Hangi telefonlar Android 10 güncellemesi ile tanışacak?

Biz de sizler için Android telefon üreticilerinin resmi olarak açıkladığı ve güncellemeyi alma ihtimali yüksek olan modelleri bir araya getirdik. Listeye geçmeden önce Android 10 güncellemesinin sizlerle paylaşacağımız cihazlara bu yıl içerisinde geleceğini belirtelim. Koronavirüsten dolayı bazı telefonlara Android 10’un sunulması biraz gecikebilir. Salgın yüzünden geciken güncellemler konusunda firmalara daha fazla anlayış göstermenizi öneriyoruz. ANDROİD 10 ALACAK TELEFONLAR



Android 10 alacak Nokia modelleri • Nokia 7.1

• Nokia 8.1

• Nokia 9 PureView

• Nokia 2.2

• Nokia 3.1 Plus

• Nokia 3.2

• Nokia 4.2

• Nokia 1 Plus

• Nokia 5.1 Plus

• Nokia 8 Sirocco

• Nokia 2.1

• Nokia 3.1

• Nokia 5.1

• Nokia 1 Android 10 alacak Asus modelleri • Asus Rog Phone

• Asus Rog Phone 2

• Asus ZenFone 5Z

• Asus ZenFone 6 Android 10 alacak Google modelleri • Pixel

• Pixel XL

• Pixel 2

• Pixel 2 XL

• Pixel 3

• Pixel 3 XL

• Pixel 3a

• Pixel 3a XL Android 10 alacak Huawei modelleri

• Huawei Mate 30 Pro

• Huawei Mate 30

• Huawei Mate 30 RS Porsche design

• Huawei Mate 20

• Huawei Mate 20 Pro

• Huawei Mate 20 X

• Huawei Mate 20 X (5G)

• Huawei Mate 20 X (4G)

• Huawei Mate 20 Porsche RS

• Huawei Mate X

• Huawei P40

• Huawei P40 Pro

• Huawei P30

• Huawei P30 Pro

• Huawei Nova 6

• Huawei Nova 6 5G

• Huawei Nova 5T

• Huawei Nova 5

• Huawei Nova 5 Pro

• Huawei Nova 5Z

• Huawei Nova 5i

• Huawei Nova 5i Pro

• Huawei MatePad

• Huawei MediaPad M6

• Honor V30

• Honor V30 Pro

• Honor V20

• Honor 20

• Honor 20 Pro

• Honor 20S

• Honor 20 Youth Edition

• Honor 9X

• Honor 9X Pro Android 10 alacak Motorola modelleri •Moto Z3

• Moto Z3 Play

• Moto One Vision

• Moto One Action

• Moto One

• Moto One Power

• Moto G7 Plus

• Moto G7

• Moto G7 Power

• Moto G7 Play Android 10 alacak OnePlus modelleri • OnePlus 7 Pro

• OnePlus 7

• OnePlus 6T

• OnePlus 6

• OnePlus 5T

• OnePlus 5 Android 10 alacak Samsung modelleri