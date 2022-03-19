Hangi uçak seferleri iptal edildi? 19 Mart Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı iptal edilen uçuşlar listesi!

THY ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen açıklamalar sonrası iptal edilen uçak seferleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türk Hava Yolları(THY) İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart’ta İstanbul Havalimanı’dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 20 seferin iptal edildiğini açıkladı. Peki iptal edilen uçuşlar hangileri?

HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Kar yağışı sonrası Sabiha Gökçen Havalimanında da uçuşlara kar kısıtlaması getirildi. THY Basın Müşavirliği, konu hakkında şöyle bir açıklamada bulundu "19 Mart tarihinde İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43’ü iç, 37’si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 20 sefer iptal edildi"

19 Mart'ta seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY’nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve bileti satın aldıkları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri ifade edildi.

Diğer bir yandan THY, İstanbul Havalimanı’ndan yarın planlanan 57 seferini iptal ettiğini açıklamıştı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇAK SEFERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Yapılmış olan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.



