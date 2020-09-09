Hangi üniversiteler açılmayacak? Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler listesi! Üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. Aralarında Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve ODTÜ'nin de bulunduğu üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. Türkiye'de toplam 12 üniversite koronavirüsten dolayı uzaktan eğitim kararı aldı. Hangi üniversiteler açılmayacak, hangi üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı araştırılmaya başlandı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi uzaktan eğitim kararı alan üniversitelerin bazılarının uygulamalı eğitim verilen bölümleri açık olacak.

Peki hangi üniversitelerin hangi bölümleri açık olacak? Hangi üniversiteler açılmayacak? İşte uzaktan eğitim veren üniversiteler listesi... ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YSK 2020 sınavı ile yeni üniversiteye yerleşen ve ilk kez üniversiteleri olacak öğrenciler bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime dahil olacaklar. Şimdiye kadar toplam 12 üniversitenin uzaktan eğitim yapacağına dair açıklamalar geldi. Listede olmayan diğer üniversiteler açılacak mı henüz net olarak bilinmiyor. Üniversitelerin uzaktan eğitim kararına genelde, o şehirde bulunan koronavirüs salgını durumu etkili olurken, bazı üniversiteler de önlem amaçlı bu kararı alıyor. İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ gibi Türkiye'nin köklü üniversiteleri de bu listeye eklenerek, koronavirüs salgını için tedbir kararı aldı. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim nasıl oluyor? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı?Halen üniversiteye devam eden ve mezun olmamış öğrencilerin de eğitimine uzaktan yapılması kararı alındı. İşte uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler...

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALDI? Tüm dünyada etkili olan koronavirüs 7'den 77'ye herkesin hayatını etkilemeye devam ediyor. Üniversiteye giden ve yeni başlayan öğrenciler, üniversitelerin ne zaman açılacağını tartışırken bazı üniversitelerden uzaktan eğitim kararı geldi. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler merak konusu oldu. İşte uzaktan eğitim yapacak üniversitelerin listesi... ODTÜ Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi Bingöl Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Batman Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi Trakya Üniversitesi ÜNİVERSİTELERİN HANGİ BÖLÜMLERİ AÇILACAK? Uzaktan eğitim verecek olan üniversitelerden bazı bölümlerin açık olacağını belirtelim. Bölümü bitirmek için üniversiteye gidiş zorunluluğu olan ve uygulamalı ders alınan bu bölümlere öğrenciler devam edebilecek. Üniversitelerin hangi bölümleri açık olacak araştıranlar için bu bölümler; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, hemşirelik bölümleridir. Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler tamamiyle kapalı olmayacak. Üniversitelerde çalışan memurlar mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR, UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Birçok üniversitenin uzaktan eğitim kararı almasıyla birlikte, uzaktan eğitim nasıl oluyor, uzaktan eğitim nedir araştırılıyor. Uzaktan eğitim tanımlarsak; eğitim alan kişinin mekan ve zamandan bağımsız olarak, öğretim görevlisinin de üniversite kampüsüne gelmesi zorunlu olmayan, bilgisayar teknolojileri aracılığı ile tamamen sanal ortamda görüntülü, sesli, canlı olarak derslerin anlatıldığı, öğrencinin dilediği zaman geçmiş dersleri tekrar izleyebileceği, eğitim ve öğretimin bilgisayar ortamına aktarıldığı ve iletişimin buradan sağlandığı yenilikçi ve çağdaş bir sistemdir. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN AÇILACAK? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğünün 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri, Tıp Fakültesinin 4. 5. ve 6. sınıfları, Muğla Sağlık Bilimleri ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümlerinin 4. sınıfları ve Diş Hekimliği Fakültesinin 1 ve 2. sınıfları dışında üniversitemizin tüm birimlerinde uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir."

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN AÇILACAK? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi açılacak mı, ne zaman açılacak öğrenciler tarafından araştırılıyordu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci alınan uzaktan eğitim kararını Twitter hesabından şöyle duyurdu: “Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre: Üniversitemizde güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır.” BATMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALDI Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yazılı açıklama yaparak, Batman Üniversitesi açılacak mı sorusuna yanıt verdi: "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının ülke genelindeki yayılımı karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, senatomuzda yaptığımız toplantıda yüz yüze eğitimin hepimiz için risk oluşturduğu bu yüzden 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varıldı. Temennimiz en kısa sürede bu salgın sürecini atlatıp öğrencilerimizle, akademisyen arkadaşlarımızla, idari personellerimizle yeniden bir araya gelmektir."

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AÇILMAYACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK? Akdeniz Üniversitesi açılacak mı merak eden ve üniversiteyi Antalya'da okumak isteyen öğrencilerin araştırması devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla bildirdi: "Türkiye'deki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkelerimizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum. Uygulamalı bölümler açık kalacak Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ve YÖK'ün salgına dair hazırladığı raporların bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 güz döneminde bu aşamada yüz yüze yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek olup, alınacak kararlar paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ AÇILMAYACAK MI? Balıkesir Üniversitesinin 2020-2021 akademik takvimi üniversite rektörünün açıklamasıyla belli oldu. Balıkesir Üniversitesi ne zaman açılacak araştıran öğrenciler için rektörün açıklamasını paylaşıyoruz... BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarla ilgili değerlendirmesini, ilimiz Pandemi Kurulu'nun açıklamalarını, üniversitemiz akademik birimlerinin görüşlerini, öğrencilerimizin şehirlerarası hareketlilikte ve konaklamalarında yaşayabilecekleri riskleri birlikte ve bütünlük içinde inceleyip değerlendirerek ve öğrencilerimizin en güvenli bir şekilde eğitim almalarını esas alarak, ülkemizin, şehrimizin ve öğrencilerimizin pandemi sürecini en az hasarla atlatması için elimizden geleni yapmak gerektiği bilinciyle kararlar almıştır. Buna göre Tıp Fakültesi, 4.,5.,6. Sınıf öğrencileri ile Veteriner Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim görecekler. Bunların dışında kalan önlisans, lisans ve lisansüstü bütün birimlerin bütün dersleri Uzaktan Eğitim yoluyla işlenecek. Alınan kararın başta öğrencilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; öğrencilerimize sevgilerimi ve özlemlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇILMAYACAK MI? UZAKTAN EĞİYİM Mİ YAPACAK? İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim kararı alan üniversitelerden birisi oldu. İstanbul Üniversitesi (İÜ) ne zaman açılacak araştıranlara bazı uygulamalı ve devam zorunluluğu olan üniversitelerin açılacağını belirtelim. İstanbul Üniversitesi'nde koronavirüsten dolayı şu bölümler açık olacak; tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile devlet konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimi devam edecek. İstanbul Üniversitesi açılacak mı? İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada; "Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama Metni" ile "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" "Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararlaştırılmıştır.