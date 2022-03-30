Hangi yüz tipine hangi saç kesimi daha uygun? 2022 saç trendleri

Saçlar bir kadının en gösterişli aksesuarıdır. Her gün mükemmel bir görünüm için saçlarınızı yüz tipine uygun bir şekilde kestirmeniz gerekmektedir. Saç Tasarımı ve Kaynak Uzmanı Çetin Tekin yüz tiplerine özel saç kesim modellerini tüm merak edilenleri ile sizler için anlatıyor.

YUVARLAK YÜZ TİPİ İÇİN UYGUN SAÇ MODELLERİ

Yuvarlak bir yüze sahipseniz katlı saçlar kesinlikle sizin için idealdir. Kısa saçlardan hoşlanıyorsanız, yukarıdan aşağıya sivri uçlu kesim modellerini deneyebilirsiniz.

Orta uzunlukta saç modellerini kullanmayı seviyorsanız, saçın uzunluğunu; daha uzun görünmesi için çene altındaki yuvarlaklığı korumalı ve orta boylarda katlı kesimler tercih edebilirsiniz.

Uzun saçlardan hoşlanıyorsanız, çeneden başlayan katlar saçınızın daha dolgun ve yüzünüzün daha ince görünmesini sağlayacaktır.

Tipik olarak yuvarlak yüzlü kişiler, yüzün asimetrisini artıran yan panellerle desteklenir. Kakül kullanmayı seviyorsanız, kakülleriniz ince ve dalgalı, kaşlarınıza değecek şekilde olmalıdır.

KARE YÜZ TİPİ İÇİN SAÇ MODELLERİ

Kare bir yüz şekli için en uygun model çene çizgisinden ziyade elmacık kemiklerini öne çıkarmaktır.

Orta uzunlukta saçlardan hoşlanıyorsanız elmacık kemiklerini daraltan, çene altına düşen bir saç modeli denemelisiniz.

Saçınızı uzun tutmayı planlıyorsanız, güçlü çene hattını dengelemek ve havadar bir etki yaratmak için kuaförünüzden uçlardan katlı modelleri kullanmalısınız.

KALP YÜZ TİPİ İÇİN UYGUN SAÇ MODELLERİ

Alt yarısı daha dolgun bir saç modeli seçmek kalp yüz modeli için en iyi tercihlerden biridir.

Uzun saç modellerinde özellikle orta kısmın kıvrıma uyması gerekir; hacim oluşturmak için harika bir saç modeli seçimidir. Doğal görünümlü saçlar elde etmek için deniz tuzu saç spreyi kullanabilirsiniz.

Daha geniş alnı daraltmaya yardımcı olacak modelleri denemelisiniz. Saçınızı uzun tutacaksanız, elmacık kemikleri ve çene hizasında duran saçları katlar ile dar olan yüzün alt kısmını doldurmalısınız.

OVAL YÜZ TİPİ İÇİN UYGUN SAÇ MODELLERİ

Her saç modeli oval bir yüz için uygun olduğundan, tarzınıza en uygun saç kesiminin hangisi olduğunu öğrenmek için kuaförünüze danışabilir ve tarzınızı en iyi ifade eden görünüm hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Dilerseniz saçınızı ortadan ikiye ayırabilir, düzleştirebilir veya buklelerle şekillendirebilirsiniz. Derin, ışıltılı, çekici dalgalar ve alçak yan kısımlar güzel özellikleri ortaya çıkarır.

2022 TREND SAÇ MODELLERİ

ORTA BOB SAÇ MODELİ

Omuzların üstünde ve çenenin altında bir yere düşen saçlar 2022'de çok moda olacak. Kısa bob kesimden daha uzun ama uzun bir bob kesimden daha kısa bir saç kesimi olarak bilinir.

KÜT UÇLAR!

2022 yılı için bir diğer saç modeli ise kısa ve uzun saçlar için küt uçlardır. Saçınızın daha dolgun ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız, düz, küt modellerini deneyebilirsiniz.

90’LAR KATLI KESİM MODELİ

Katmanlı saç kesimleri, saçınıza hareket ve doku katmanın harika bir yoludur. Yüzünüzü saran ve çene hizasından başlayan katmanlı kesimlerle görünümünüzde basit ama etkili değişiklikler yapabilirsiniz.



