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Haniye için Katar'da cenaze töreni! Arap ve İslam dünyasından liderler orada olacak! Türkiye'den katılacak isimler...

02.08.2024 11:24
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İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni düzenleniyor. Törene Arap ve İslam dünyasından çok sayıda lider katılacağı belirtilmişti. Türkiye’den de geniş bir heyet Doha’daki programda hazır bulunacak. Öte yandan bugün bütün camilerde de sela okunacak, gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Haniye için Katar'da cenaze töreni! Arap ve İslam dünyasından liderler orada olacak! Türkiye'den katılacak isimler...

Haniye’nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha’nın en büyük camisi İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii’nde kılınacak namazın ardından Katar'da defnedilecek. Hamas tarafından yapılan açıklamada, cenaze töreninin halka açık bir şekilde Arap ve İslam dünyasından liderlerin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilmişti. Türkiye’den de geniş bir heyet Doha’daki programda hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki heyet, İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin cenaze törenine katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekillerini Doha Eski Havalimanında Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı. İsmail Haniye’nin için cuma namazını müteakip Doha’daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cenaze töreni düzenlenecek. İslam dünyasından geniş katılım beklenen cenaze töreninin ardından Haniye’nin naaşı Doha’da toprağa verilecek.

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Törene Kurtulmuş’un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

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BAKAN FİDAN DOHA'DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere gittiği Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede Haniye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam'ın da bulunduğu öğrenildi. (DHA/İHA)

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Haniye için Doha'da düzenlenen cenaze töreni gerçekleşiyor.

HANİYE İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Öte yandan bugün bütün camilerde selalar okunacak ve Cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ayasofya'daki namaza katılımın yoğun olması bekleniyor.
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Katar İsmail Haniye
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