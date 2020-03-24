Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Koronavirüsten sonra şimdi de Çin’den Hantavirüs ile ilgili bir ölüm haberi geldi ve Hantavirüs bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Koronavirüs nedeniyle endişe ve stres katsayısı iyice yükseldiğinden Hantavirüs haberi de insanları tedirgin etti. Peki Hantavirüs nedir? İşte Hantavirüs ile ilgili belirtileri, bulaşması vb. gibi bilgler...
Hantavirüs, Bunyaviridae ailesinden bir virüstür. İsmini Hantan Irmağı’ndan almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş adı ile böbrek sendromlu kanamalı ateş hastalığına yol açmaktadır.
Uzmanlar hantavirüsün aşağıda sıraladığımız belirtilerini gösterenlerin mutlaka hemen bir sağlık kurumuna başvurmaları gerektiğini beliriyorlar.
Hantavirüs'un taşıyıcısı pamuk faresi adı verilen bir tür faredir. Bu farenin anavatanı Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır ve Türkiye'de görülmez. Dolayısıyla Türkiye'de Hantavirüs bulunma sıklığı çok azdır. Bu fare kırsal bölgelerde yaşar ve ancak şehirlere ulaştığında insanlar için bir tehlike oluşturur. Farelerin kendileri virüsten etkilenmezler.
Normalde Hantavirüs insandan insana bulaşmaz, ancak fare dışkısı, idrarı veya yuva yaptığı şeylere dokunan biri elini göz, ağız veya burnuna dokundurursa hantavirüsü kapabilir. Eliyle başkasının bu uzuvlarına dokunursa dokunulan kişiye hantavirüsü bulaşabilir.
Pek yaygın bir virüs değildir. En çok Güney ve Kuzey Amerika’da görülür. Çin, Kore, Rusya'da da rastlanmaktadır. Dünyada en sık görüldüğü yerler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır.