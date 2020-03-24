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Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 15:00 | Son Güncelleme

Çin’in Yunnan bölgesinden bir kişinin Hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği rapor edildi. Ölen kişinin iş için bir otobüsle Shandong’a dönmekte olduğu belirtilen haberde 32 kişiye test yapıldığı açıklandı. Peki Hantavirüs nedir, Hantavirüs belirtileri nelerdir ve virüs nasıl bulaşır?

Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Koronavirüsten sonra şimdi de Çin’den Hantavirüs ile ilgili bir ölüm haberi geldi ve Hantavirüs bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Koronavirüs nedeniyle endişe ve stres katsayısı iyice yükseldiğinden Hantavirüs haberi de insanları tedirgin etti. Peki Hantavirüs nedir? İşte Hantavirüs ile ilgili belirtileri, bulaşması vb. gibi bilgler...

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, Bunyaviridae ailesinden bir virüstür. İsmini Hantan Irmağı’ndan almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş adı ile böbrek sendromlu kanamalı ateş hastalığına yol açmaktadır.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ

Uzmanlar hantavirüsün aşağıda sıraladığımız belirtilerini gösterenlerin mutlaka hemen bir sağlık kurumuna başvurmaları gerektiğini beliriyorlar.

  • Ani başlayan ateş
  • Titreme
  • Baş ağrısı
  • Eklem Ağrısı
  • Bulantı
  • Kusma
  • İshal
  • Böbreklerin çalışmasında sıkıntı olduğu için idrar yapamama

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR? İNSANDAN İNSANA GEÇEBİLİR Mİ?

Hantavirüs'un taşıyıcısı pamuk faresi adı verilen bir tür faredir. Bu farenin anavatanı Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır ve Türkiye'de görülmez. Dolayısıyla Türkiye'de Hantavirüs bulunma sıklığı çok azdır. Bu fare kırsal bölgelerde yaşar ve ancak şehirlere ulaştığında insanlar için bir tehlike oluşturur. Farelerin kendileri virüsten etkilenmezler.

Normalde Hantavirüs insandan insana bulaşmaz, ancak fare dışkısı, idrarı veya yuva yaptığı şeylere dokunan biri elini göz, ağız veya burnuna dokundurursa hantavirüsü kapabilir. Eliyle başkasının bu uzuvlarına dokunursa dokunulan kişiye hantavirüsü bulaşabilir.

HANTAVİRÜSÜ NERELERDE GÖRÜLÜR?

Pek yaygın bir virüs değildir. En çok Güney ve Kuzey Amerika’da görülür. Çin, Kore, Rusya'da da rastlanmaktadır. Dünyada en sık görüldüğü yerler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır.


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