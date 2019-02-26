Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 yıl önce, Meram ilçesindeki villaya düzenlenen operasyonda DEAŞ'lı 5 teröristin öldürüldüğü olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla Mehmet Akif Kök, tutuklandı. Davada 5 yıl hapis cezası verilen Kök, yargılama aşamasında, örgütle ilgili bildiklerini anlatıp 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanarak tahliye edildi. Mehmet Akif Kök hakkında verilen ceza, Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Kök hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mehmet Akif Kök, jandarmanın dün akşam saatlerinde Sarayönü ilçesi Çeşmelisebil Mahallesi'nde yaptığı rutin yol kontrol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan Kök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz 2017'de, merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi'nde 'Meram Bağları' olarak bilinen Dudlukır mevkisinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi olarak kullandığı villaya operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada, teröristler 'Ebumuaz' kod adlı Veysel Seçmen, 'Seyfulislam' kod adlı Furkan Tulay, 'Ebuderda' kod adlı Abdulbaki Yorgun, 'Enes' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve 'Ebu Muhammed' kod adlı Müslüm Ceylan öldürüldü. Çatışmada 4 özel harekât polisi hafif yaralandı. Villada yapılan aramada; 5 kalaşnikof tüfek ve bu silahlara ait 1500 mermi, 1 tabanca, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye ele geçirildi.