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  4. Hapis cezasıyla yargılanan İmamoğlu'nun davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

Hapis cezasıyla yargılanan İmamoğlu'nun davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

02.10.2024 16:07
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası istemiyle yargılandığı 'ihale' davasının duruşması ertelendi.

Hapis cezasıyla yargılanan İmamoğlu'nun davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Büyükçekmece Adliyesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan Hasan Çetin hazır bulunurken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk İşleri Başkanı Gül Çiftçi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda CHP’li belediye başkanı da destek amacıyla duruşma salonunda hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma 20 Kasım’a ertelendi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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