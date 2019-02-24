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Harbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

Cemil Topuzlu sahnesi ile ilgili yıllardır süren spekülasyonlara Binali Yıldırım noktayı koyacak. ‘Yıkılacak’, ‘Yeniden yapılacak’, ‘Üstü kapanacak’ tartışmalarının yapıldığı sahne, dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği için hareketli tabanla yenilenecek. 12 ay kullanım amacıyla üstü açılır kapanır olacak.

İstanbul’un Harbiye semtinde, Dolmabahçe Vadisi'nde, İstanbul Hilton Oteli'yle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın yanında yer alan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu (eski adıyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu), 1950’den bu yana İstanbul’un en prestijli sahnelerinden biri.

Harbiye Açıkhava’da 12 ay kesintisiz sanat

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un kültür sanat hayatında önemli yere sahip olan ve dünyaca ünlü yıldızlara ev sahipliği yapan 4000 kapasiteli Açıkhava Sahnesi’ni sadece iklimin müsait olduğu aylarda değil 12 ay kullanıma açacak. 3 ayda 60-70 organizasyon yerine amaç 12 ay boyunca yüzlerce etkinliğin burada hayat bulması.
İnşaatında Uzunköprü’den getirilen kesme taşların kullanıldığı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’un sahnesi dünya çapındaki organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek hareketli bir tabanla yeniden şekillenecek. Üstü açılır kapanır olacak. Bu sayede kışın da Harbiye keyfini yaşamak mümkün olacak. “Açıkhava sahnesi” ünvanı sekteye uğramasın diye sadece çok gerekli zamanlarda üstü kapatılacak.

ŞU ANKİ KAPASİTE

ŞU ANKİ KAPASİTE
- 30 kişilik protokol locası, - 3 bin 972 kişilik seyirci bölümü, - 80 kişilik orkestra yeri, - 200-300 figüranın serbest olarak hareket edebileceği sahne.
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Anahtar Kelimeler:
Cemil Topuzlu sahnesi binali yıldırım

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