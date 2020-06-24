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Hardal : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Hardal, tıpkı brokoli ve lahana gibi brassica familyasına ait bir bitkidir.

Hardal : Faydaları Nelerdir?

Hardal, tıpkı brokoli ve lahana gibi brassica familyasına ait bir bitkidir. Avrupa'nın ılıman bölgelerine özgü turpgillerden biri olan hardal, Asya ve Kuzey Afrika'da da oldukça popülerdir. Bununla birlikte eski tarihlerde Romalılar ve Yunanlılar tarafından da sıkça kullanılan bir bitkidir. Uzun yıllar Kuzey Amerika'da da yetiştirilen hardal, 1950 yılına kadar Montana ve Kaliforniya'da kullanılmıştır. Şu an Nepal, Ukrayna, Kanada, ABD ve Hindistan yüksek miktarda hardal üretimi yapan ülkeler arasındadırlar.

Hardal sarı çiçekleri olan ve doğada pek çok çeşidi bulunan bir bitkidir. Daha çok baharat olarak yemeklerde kullanılan hardalın kahverengi, siyah ve beyaz renkte olan türleri bilinir. Beyaz hardal, sarı hardal olarak da bilinir hatta Amerikan sarı hardal olarak popülerlik kazanmıştır. Sarı hardal diğer türlere göre daha hafif bir tada sahiptir. Siyah hardal güçlü bir aromaya ve lezzete sahiptir. Kahverengi renkli olanı ise dijon hardalını hazırlamak için kullanılır ve yemeklere keskin bir lezzet katar.

Hardal Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar: 100 g

Kalori (kcal): 66

Yağ (g): 4 g

Karbonhidrat (mg): 5 g

Protein (g): 4.4 g

Hardalın Faydaları

Hardalın yemeklere konuk olan efsane lezzetinin yanında, sağlık açısından da pek çok hastalığa şifa olduğu bilinir. Kas ağrılarından solunum bozukluklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde alternatif olarak sıkça kullanılır. Hardal bitkisinin farklı kısımlarının kanseri, şeker hastalığını ve vücudun detoksifikasyonunu iyileştirmekte yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Sinirler üzerinde teröpatik etkiler yapar ve kalp sağlığının korunmasına yardım eder.

Hardal sosu faydaları da hardal ile eşdeğerdir. Çünkü hardalın sos olarak tüketilmesi besin değerinden bir şey kaybettirmez. Diş sağlığından diyabet hastalığına kadar pek çok fayda sağlar.

1. Kanseri önler

kanser hücreleri

Hardal tohumları, kolon, mesane ve rahim ağzı kanseri gibi kanser türlerine karşı fayda sağlayan, glukosinolatlar olarak adlandırılan sağlıklı fitotürüri bol miktarda içerir. Glukosinatlar hardalda bulunan mikrosinaz enzimlerinin yardımıyla izotiyosiyanatları oluşturmak üzere parçalanırlar. Kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önleyen bu bileşenlerin anti-kanser özelliği vardır. Hardal tohumlarının kimyasal önleyici özellikleri, normal sağlıklı hücreleri etkilemeksizin glutatyon düzeylerini düzenler.

2. Kardiyovasküler sağlığa faydalıdır

kalp sağlığı

Özellikle hardal yağının kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri gözlenmiştir. Hardal yağının yemeklerde kullanımının kalp krizinden şüphe edilen hastalar üzerindeki etkilerini değerlendirmek için yapılan çalışmalar kardiyak aritmilerin hızında azalma, ventriküler genişlemede azalma ve hastalığa bağlı göğüs ağrısı açısından olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Ayrıca hardal yağının sahip olduğu kardiyoprotektif özellikleri omega-3 yağ asitlerinden kaynaklanır.

3. Diyabeti kontrol altına alır

diyabet ölçen kadın

Şeker hastaları için oldukça fayda sağlayan hardal ile ilgili yapılan çalışmalar, oksijensiz moleküllerin etkilerini nötralize etmeye yardımcı olan ve diyabetiklerde oksidatif stresin neden olduğu hasarlara karşı koruyan anti-oksidasyon etkilerinin olduğunu göstermiştir. Yapılan bir diğer çalışmada hardal yağının glikozile protein ve serum glikoz düzeylerini azalttığı gözlenmiştir. Bu sayede glikoz metabolizmasını uyararak, glikoz seviyelerinin sağlıklı düzeyde kalmasına yardımcı olur.

4. Kolesterolü dengeler

kolesterol

Hardal bitkisinin yaprakları muazzam bir kolesterol düşürücü olarak kullanılır. Hardal bitkisi sindirim sistemindeki safrayı toplayarak safra asidinin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Safra da genellikle kolesterol içerir. Saf hardal yerine buharda pişirilmiş hardal tüketilirse safranın atılımı daha kolay olur. Hardal aynı zamanda damar tıkanıklığı oluşumunu azaltmada ve ateroskleroz gibi hastalıkları önlemede oldukça etkilidir. Ayrıca hardalın içerisinde bulunan B6 vitamini trombositlerin toplanmasını önler. Tromboz riskini azaltır.

5. Cilt ve saç sağlığı için faydalıdır

kadın

Hardal kadınların hem saç hem de cilt sağlığına oldukça fayda sağlar. Hardal yağına kına yaprakları eklenir ve kaynatılırsa sağlıklı saç büyümesi sağlanmış olur. Saçın beyazlaşmasını geciktirir. Susam yağı ve hindistan ceviziyle birlikte kavrulan hardal tohumları akne tedavisi üzerinde çok etkilidir ve çabuk bir iyileşme sağlar. Pürüzsüz bir cilde, yumuşak ve dökülmeyen sağlıklı saçlara kavuşmak için sıklıkla hardal yağı kullanılabilir. Hardal yağı saç derisinde meydana gelen mantar hastalığının tedavisi için de tercih edilebilir. Kan dolaşımını artırarak cildin genç görünmesine de yardımcı olur.

Hardal Kilo Yapar mı?

Hardal diğer soslara (ketçap, mayonez) nazaran daha az kalori içerdiği için diyette hardal yenir mi sorunun cevabı evettir. Sebze ve yeşilliği bol diyetlerinize lezzet katarak diyeti keyifli hale getirmek için hardalı diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Hardal zayıflatır mı? Diğer soslara göre daha az kalori içerse de kilo almak istemeyen kişiler, tüketim miktarına dikkat etmelidir. Çünkü hardalın zayıflatıcı özelliği yoktur sadece kalorisi diğer soslara nazaran daha azdır ve diyet besinlerini lezzetlendirmek için tercih edilebilir. Ancak hardal tohum olarak tüketilirse, metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamayı kolaylaştırır. Ayrıca hardal yağı cilde sürülerek masaj yapılırsa da incelme sağlanabilir.

Hardal Otunun Faydaları

Hardal otu da hardalın diğer formları gibi aynı besin değerlerine sahiptir ancak şifa olarak farklı hastalıkların da iyileşmesine yardımcı olabilir.

  • Hazmı kolaylaştırır.
  • Göğüs ağrılarını dindirir ve göğsü yumuşatır.
  • Öksürüğü keserek hastayı rahatlatır.
  • Kabızlığı giderme konusunda oldukça başarılıdır.
  • Zatürre ve bronşit hastalıklarının semptomlarını azaltır ve tedaviye destek sağlar.
  • Kusturma özelliği olduğu için zehirlenmelerde sıklıkla kullanılır.

Hardal Nasıl Tüketilir?

Hardal sıklıkla yemek yapımlarında kullanılsa da şifa olarak pek çok hastalığın tedavisine destek sağlar. Hardal nerelerde kullanılır? Beyaz hardal taneleri siyah hardala oranla daha büyük olduğu için genellikle hekimlikte bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Sarı hardal tohumu faydaları da diğer hardal çeşitleri ile aynı etkiye sahiptir. Sarı Hardal tohumu daha çok sos olarak tüketilir. Sandviçlere ve çorbalara eşsiz lezzet katan sarı hardal, özellikle Amerika’da çokça kullanılır.

Hardal tohumunun dövülüp toz haline getirilmesi ile meydana gelen hardal ruhu su ile karıştırılır. Bu haliyle cildi kızartabilir ve yakabilir. Bu yüzden su ile karıştırılarak sürülmesi tavsiye edilir. Hardal çay olarak kullanıldığında zayıflamaya yardımcı olur.

Hardal yağı ise hem bölgesel zayıflamaya fayda sağlar hem de cilt hastalıklarının giderilmesinde etkilidir.

Hardalın Zararları

  • Hardal fazla tüketildiğinde ya da alerjik bünyelerde bazı yan etkilere sebep olabilir. Damağı, boğazı ve dili yakabilir.
  • Hassas cildi olan kişilerde cilde uygulandığında tahrişe neden olabilir.
  • Fazla miktarda tüketilirse böbrek taşı oluşmasına sebep olabilir ve karaciğeri yorar.
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