Hareketsiz yaşamın zararları nelerdir?

Haftada birkaç kez 30-45 dakika egzersiz yapan kişinin hareketsiz bir yaşamı olduğunu belirten uzmanlar, haftada en az 150 dakika kalp hızını artıracak yürüyüş ya da bisiklete binmek gibi aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam için hareketin önemine işaret etti.

HAREKETSİZ YAŞAYANLARDA KANSER RİSKİ YÜKSEK

Koşmanın ya da yürümenin ağırlık kaldırmadan daha etkili bir şekilde yaşlanma belirtilerini yavaşlattığına dikkat çeken Prof. Dr. Defne Kaya, şunları söyledi:

Altı ay boyunca, haftada 3 kez 45 dakika yapılan koşu ya da yürüyüş, yüksek yoğunluklu aralıklı eğitim (HIIT) ve ağırlık kaldırma egzersizleri kan hücrelerindeki telomer uzunluğumuza nasıl etki ediyor? Hareketli yaşam, kendisi ile birlikte çok sayıda hastalığı da yanında getirmektedir. Günde 6 saat oturan kadınların üç saat oturanlara göre % 10 daha fazla kansere yatkın olduğu, günde 10 saat oturan ve haftalık 150 dakika aerobik egzersiz önerisini yerine getirmeyenlerin de biyolojik olarak 8 yıl daha fazla yaşlandığı bilinmektedir.