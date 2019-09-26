İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, "Harezmi ile ifade etmeye çalıştığımız şey, farklılıkların teşvik edilmesi, farklı bakış açıları, çözümlerin üretilebilmesidir. Hiçbir öğrenci diğerinin aynısı değil, farklı yetenekleri var. Bunları ortaya çıkarmamız lazım." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Harezmi Eğitim Modeli Konferansı ve Proje Etkinliği", saygı duruşu ve TRT Radyo Çok Sesli İstanbul Gençlik korosunun İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı.

Dönmez, Harezmi etkinlikleri çerçevesinde esas olanın farklı düşünmeyi, bakış açısını teşvik etmek olduğuna vurgu yaparak, önemli olanın bazı şeylerin söylenmesi ya da yazılması değil yapılabilmesi olduğunu söyledi.

Yeterliliğin bilgi ve beceri toplamına eşit olduğunu aktaran Dönmez, "Bugüne kadar maalesef bilgi yığmacı bir anlayışla devam edildi. Bu bilgi, işe dönüştürülmediğinde sonuç almamız da mümkün olmuyor. Okullarımız maalesef sanayi toplumunun okulu olmaya devam ettiler ve seri üretim, fabrikasyon, birbirine benzer insanlar ürettik. Oysa bugün artık Harezmi ile de ifade etmeye çalıştığımız şey, farklılıkların teşvik edilmesi, farklı bakış açıları, çözümlerin üretilebilmesidir. Hiçbir öğrenci diğerinin aynısı değil, farklı yetenekleri var. Bunları ortaya çıkarmamız lazım." diye konuştu.