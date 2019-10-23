Hariri'den "güvenlik ve istikrar" vurgusu

BEYRUT (AA) - Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkede güvenlik ve istikrarın korunması, ayrıca göstericilerin kapattığı yolların açılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, ülkede gösterilerin devam ettiği bölgelerde vatandaşların seyahat güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Gelişmeleri yakından takip ettiğini, askeri ve güvenlik yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Hariri, "Ülkede güvenlik ve istikrarın korunması ve göstericilerin kapattığı yolların açılması zorunludur." ifadesini kullandı.

- Berri'den "istikrarsızlık devam edemez" açıklaması

Bu arada, yaklaşık 1 haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'den ilk açıklamalar basına yansıdı.

Bir grup milletvekiliyle Berri'yi Beyrut'taki evinde ziyaret eden Emel Hareketi milletvekillerinden Ali Bezzi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı'nın gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.

Bezzi'nin açıklamasına göre Meclis Başkanı Berri, görüşmede, ülkenin istikrarsız bir şekilde kalmaya devam edemeyeceğini söyledi.