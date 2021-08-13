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  4. Harran Kaymakamı'ndan kaçak yapı tepkisi: Ayıptır, yazıktır

Harran Kaymakamı'ndan kaçak yapı tepkisi: Ayıptır, yazıktır

13.08.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Harran Kaymakamı Cihat Koç, SİT alanı içine yapılan kaçak yapıların tespit edilerek engellendiğini ve sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kaymakam Koç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Gözümüzün içine soka soka. Ayıptır, yazıktır" paylaşımını yaptı.

Harran Kaymakamı'ndan kaçak yapı tepkisi: Ayıptır, yazıktır

Kümbet evleriyle ünlü olan ve 1979 yılında kentsel SİT alanı tescil edilerek, inşaat yapılması yasaklanan Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, kaçak yapıların tespiti için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, temel atılan bölgelerdeki kaçak yapı alanlarını mühürleyerek, sorumlular hakkında da soruşturma başlattı.

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Harran Kaymakamı Cihat Koç, yaşananlara sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Tarihin tam ortasına, gözümüzün içine soka soka. Ayıptır, yazıktır. Tespit edildi, zabıtamız ve polislerimizle mühürlendi, adli-idari işlem başlatıldı" paylaşımında bulundu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
kaymakam
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