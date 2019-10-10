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Harranlı kız öğrenciler "müzik perisi"nin korosunda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Küçük yaşına rağmen müzikteki başarısıyla dikkati çeken ve 8 yıldır İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne yarı zamanlı devam eden 14 yaşındaki Sera Çamaş'ın, Harranlı çocukları müzikle tanıştırmak için başlattığı çalışma sonuç verdi - İlçedekilerin adeta "müzik perisi" olan Çamaş, Harran'daki 7 okuldan 42 kız öğrencinin katılımıyla koro oluşturdu - Sera Çamaş: - "Aralarında Harran’ın köylerinde yaşayıp hiç köyünden çıkmamış, Harran'ı bile görmemiş çocukların da olduğu kızları, bir seçim kriteri gözetmeden koroya dahil ettik ve çalışmalara başladık"

ABDULLAH AKKURT - Küçük yaşına rağmen piyanodan kemana, ukuleleden gitara birçok enstrümanı çalabilen ve 8 yıldır İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne yarı zamanlı devam eden Sera Çamaş'ın, Harran'da yürüttüğü çalışmaların sonucunda 42 kız çocuğundan oluşan müzik korosu kuruldu.

Müzikteki başarısıyla dikkati çeken 14 yaşındaki Çamaş, geçen yıl etkinlikte bir araya geldiği Harranlı çocukları müzikle tanıştırmak için attığı adımların karşılığını almaya başladı.

Geçen aylarda sosyal medyadan başlattığı kampanyayla topladığı 50 orgu okullara dağıtan ve köylerde müzik atölye çalışmaları yapan Çamaş, Harranlı kız öğrencilerin hayatına dokunmayı sürdürüyor.

İlçedeki 7 köy okulunda eğitim gören 42 kız öğrencinin buluştuğu bir koro kuran Çamaş, hemen müzik çalışmalarına başladı.

Yöredekilerin adeta "müzik perisi" olan Çamaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik sayesinde tanıştığı Harranlı çocuklarla çok güzel bir uyum yakaladıklarını söyledi.

Müzik atölyeleri yaparken çocuklarla bir koro kurmayı amaçladığını belirten Çamaş, amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

- "Çocuklar öğrenmeye çok istekli ve keyifle ilerliyorlar"

Projeyi Harranlı çocukların kendilerini ifade edecekleri bir yol olması umuduyla başlattığını anlatan Çamaş, şöyle konuştu:

"Harran'da 7 köyden 42 kızla Harran Kız Çocuk Korosu'nu kurdum. Aralarında Harran’ın köylerinde yaşayıp hiç köyünden çıkmamış, Harran'ı bile görmemiş çocukların da olduğu kızları, bir seçim kriteri gözetmeden koroya dahil ettik ve çalışmalara başladık. Eğitim açısından dezavantajlı grupta kabul edilen köylerdeki çocuklar doğayla iç içe özgürce büyüyor ve aslında birçok anlamda daha avantajlı durumdalar. Çocuklar öğrenmeye çok istekli ve keyifle ilerliyorlar."

Çamaş, yaptıkları çalışmanın okullardaki öğretmenlerin ve yerel yönetimlerin desteğiyle sürdüğüne işaret ederek, henüz yolun başında olmalarına rağmen güzel anlar yaşadıklarını aktardı.

Türkiye’nin her yerinde çocukları müzikle buluşturup korolarla birleştirerek seslerini duyurmayı hedeflediğini vurgulayan Sera Çamaş, çalışmalarına katkı vermek isteyenlerin desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Koroya katılan öğrenciler de Sera Çamaş ile tanışmaktan ve koroda yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Harran İstanbullu "müzik perisi" koro Sera Çamaş

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