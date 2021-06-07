Harry ve Meghan'ın kızları İngiltere basınında: Saray'a uzatılan zeytin dalı mı?

Sussex Dükü ile Düşesi Prens Harry ve Meghan'ın kız bebeklerinin doğumu, İngiltere gazetelerinde baş sayfalarda yer aldı. Gazetelere konuşan uzmanlar, son dönemde Kraliyet Sarayı ile ilgili eleştirilerini dile getiren çiftin, zeytin dalı uzatmak için bebeğe Kraliçe Elizabeth'in takma adını vermiş olabileceği yorumunu yaptı. Pazar günü çift, kızlarının California'daki bir hastanede Cuma günü 11:40'ta doğduğunu ve bebeklerine Lilibet "Lili" Diana ismini verdiklerini açıklamıştı. Çift, ikinci çocuklarına Lilibet adını, Kraliyet ailesinin Kraliçe İkinci Elizabeth'e verdiği takma ada atıfla koyduklarını belirtmişti. Bebeğin ikinci ismi Diana'nın ise bebeğin büyükannesi Prenses Diana'yı onurlandırmak için konulduğu kaydedilmişti. İngiltere gazeteleri, 'Lilibet' takma adının, Kraliçe Elizabeth daha küçük bir çocukken ve adını doğru telaffuz etmekte zorlandığı sırada ortaya çıktığını ve Prens Philip'in de onu takma adıyla çağırdığını yazdı. Daily Express gazetesi "Lilibet Diana… Harry ve Meghan'ın çok özel bir büyükanne ve çok özel bir büyük büyükanneye ithafı" başlığını kullandı.

"Yeni Sussex bebeğine Kraliçe'nin ailedeki takma adı verildi (ama ona sordular mı?)" ifadelerine yer veren Daily Mail gazetesi ise, "Köprüleri onarmak için mi bu ismi verdiler?" diye sordu. Times gazetesi, "Yeni bir bebek çatlağı onaracak mı?" dedi. The Sun gazetesine konuşan bir kraliyet uzmanı, isim seçiminin "son tartışmalardan sonra Kraliyet Ailesi'ne bir zeytin dalı olabileceği" yorumunu yaptı. Kraliyet yazarı Phil Dampier, "Lilibet, Kraliçe için o kadar kişisel bir isim ki, umarım Saray'a önceden haber vermişlerdir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Harry ve Meghan'ın son aylarda eleştirilerini abarttıklarını ve Harry'nin büyükannesini ve diğer aile üyelerini derinden incittiklerini fark ettiklerini düşünüyorum. "Hasarın bir kısmını onarmaya çalışıyor olabilirler." Daily Mirror'a konuşan Kraliyet Sarayı'nın eski basın sorumlusu Dickie Arbiter ise bu ismin verilmesinin "tartışmalı" olduğunu söyledi: "Röportajlarda, Harry babasını ve yetiştirilme tarzını çok eleştirdi, bu yüzden Kraliçe'yi de eleştirdi denilebilir.