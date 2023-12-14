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Hasan Bitmez öldü mü? Saadet Partili Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı?

14.12.2023 13:00 | Son Güncelleme:
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Hasan Bitmez öldü mü sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde meclis kürsüsünde konuşması sırasında baygınlık geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti. Peki, Saadet Partili Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hakkında tüm bilgiler...

Hasan Bitmez öldü mü? Saadet Partili Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı?

Saadet Partili Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez geçtiğimiz günlerde
TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaparken fenalaşarak yere yığılmıştı. Kürsünün yanında bir süre kalp masajı yapılan Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

HASAN BİTMEZ ÖLDÜ MÜ?

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.

Hasan Bitmez 1

HASAN BİTMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğdu. Gebze İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’dır.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.

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