Hasan Can Kaya dekoltesini fark ettiği konuğunu rahat bırakmadı! "Gel yakından bak..."

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı her bölümünde bomba konuklar ağırlıyor. Hasan Can Kaya gelen konuklarla girdiği diyaloglarla adından söz ettiriyor. Son bölümde dekoltesiyle dikkat çeken konuklardan Cansu'yu ünlü komedyen rahat bırakmadı.

Hasan Can Kaya Bolu'dan gelen konuğunun omzundaki lotus dövmesini görünce aralarında şu diyalog yaşandı:

H.C: Oha omzunda akrep var!

Cansu: O lotus, batalıkta parlayan çiçek. Gel daha yakından bak kardeşim...

H.C: Daha yakından memelerine bakmış gibi olurum ama daha yakından bakayım... Çok iyiymiş ya ama...

Hasan Can Kaya yakına gidip konuğun dövmesine baktıktan sonra konuğun göğüslerine sık sık gönderme yaparak "Seni yazacağım ama lotuslarınla gelir misin?" diyerek herkesi güldürdü.

Komedyen yayın boyunca Kaya'ya lotus üzerinden gönderme yaparak adından söz ettirdi.