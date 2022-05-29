Hasan Çatal, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası internette en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Peki Hasan Çatal kimdir? Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HASAN ÇATAL KİMDİR?

Hasan Çatal, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli bir askerdi.

Hasan Çatal, Pençe-Kilit harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu şehit düştü.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HASAN ÇATAL NEDEN ŞEHİT OLDU?

Hasan Çatal'ın şehit düşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz"

HASAN ÇATAL NERELİ?

Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

