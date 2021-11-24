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  4. Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören! Ahmet Necdet Sezer de katıldı

Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören! Ahmet Necdet Sezer de katıldı

24.11.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

87 yaşında hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören düzenlendi. Tören eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.

Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören! Ahmet Necdet Sezer de katıldı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlanıyor.

87 yaşında hayatını kaybeden Güneş için ilk tören TBMM'de düzenlendi.

AHMET NECDET SEZER DE KATILDI

Saat 11.00'deki tören çok sayıda isim katılırken, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de törende hazır bulunması dikkat çekti.

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Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında törende katıldı.

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Öte yandan törenin ardından Güneş için Kocatepe Cami'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.

Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya'nın Karapürçek köyünde toprağa verilecek.

HASAN FEHMİ GÜNEŞ KİMDİR?

1934 yılında Sakarya'da doğan Hasan Fehmi Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukukçu ve kamu yönetimi uzmanı olarak çalışan Güneş, 1975-1980'de Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olarak, 18 ve 22. dönemde de İstanbul Milletvekili olarak Mecliste bulundu.

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  1. Hükümette İçişleri Bakanlığı yapan Güneş, evli ve iki çocuk babasıydı.


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