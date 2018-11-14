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Hasanbeyli Belediye Başkanı Koca'ya siyahlı saldırı: 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 00:02 | Son Güncelleme

ÇATIŞMA ÇIKMIŞ Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı.

Hasanbeyli Belediye Başkanı Koca'ya siyahlı saldırı: 3 yaralı (2)

ÇATIŞMA ÇIKMIŞ
Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve yanındaki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafetaryasındayken oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve beraberindekiler arasında silahlı kavganın yaşandığı ortaya çıktı. İki grup arasında çıkan çatışmada Başkan Koca ve Karakaya'nın dizlerinden, Başaran'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Başkan Koca ve Karakaya'nın durumlarının iyi olduğunu belirten kaldırıldıkları hastanenin müdürü Ali Daşçı, Başaran'ın durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Başaran'ın tedavisine burada devam edildiği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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