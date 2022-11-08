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Hasankeyf Gercüş Tüneli nerede, nereleri bağlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 910 milyon TL'lik yatırım tutarıyla ilçeye kazandırıldı!

08.11.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasankeyf Gercüş Tüneli açılış töreninde son dakika açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı. Hasankeyf Gercüş Tüneli 2 buçuk seneye yakın bir sürede 910 milyon TL yatırım tutarıyla ilçeye kazandırıldı. Peki, Hasankeyf Gercüş Tüneli nerede, nereleri bağlıyor?

Hasankeyf Gercüş Tüneli nerede, nereleri bağlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 910 milyon TL'lik yatırım tutarıyla ilçeye kazandırıldı!

Hasankeyf Gercüş Tüneli açılış törenine görüntülü olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Planlanan 39,4 kilometrelik yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı. İşte Hasankeyf Gercüş Tüneli hakkında detaylar...

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HASANKEYF GERCÜŞ TÜNELİ NERELERİ BAĞLIYOR?

Hasankeyf Gercüş Tüneli ile Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanacak.

Tünel ile Batman'ı ülkenin önde gelen ihracat şehirlerinden biri haline getirilmesi planlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Medeniyetin, tarihin, kültürün şehri Batman'ın sanayisi, tarımıyla önündeki fırsatı kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasankeyf ile Gercüş arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla, çift yönlü toplam 1230 metre uzunluğunda tünelin açılışı gerçekleştirildi.

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