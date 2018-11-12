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Hasankeyf'teki 609 yıllık Er-Rızk Camisi taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:15 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı alanında kalan tarihi eserler, baraj gölü sahasından çıkartılıyor - Bu kapsamda, Eyyubiler döneminden kalan 609 yıllık Er-Rızk Camisi ve minaresinin taşınması çalışmalarına başlandı - Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki minarenin tek tek numaralandırılarak sökülen taşları taşınacağı Arkeopark'ta birleştirilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserleri baraj gölü sahasından çıkartma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarılı bir şekilde taşındı. Alandaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması için gerekli çalışmalar sürüyor. Er-Rızk, Süleyman Han, Kızlar ve Koç camileri için koruma ve taşıma çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor.

Bu kapsamda, üzerindeki kitabeye göre 1409 yılında Hasankeyf Eyyubi Meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından inşa ettirilen Er-Rızk Camisi ve minaresi de taşınacak.

Bütünsel olarak taşınma imkanı bulunmayan yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki minarenin taşları sökülmeye başlandı. Sökülen taşlar tek tek numaralandırılarak vinç yardımıyla indiriliyor. Numaralandırılan taşlar ise aslına uygun şekilde birleştirilmek üzere Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'a götürülüyor.

- Söküm bir ay sürecek

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, minarenin söküm işleminin yaklaşık bir ay süreceğini söyledi.

Söküm çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurgulayan Kösalı, sökülen taşların Hasankeyf Kültürel Park Alanı'nda yeniden birleştirileceğini kaydetti.

Minarenin aslına uygun şekilde birleştirilerek yeniden turizme ve ibadete açılacağını ifade eden Kösalı, "Bu minarenin en önemli özelliği içeriden çift merdivenli olmasıdır. Minarenin üzerindeki süsler ve yazılar dikkat çekiyor. Bütün bu güzellikler göz önünde bulundurularak çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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Batman DSİ er-rızk cami minaresi Hasankeyf Ilısu Barajı

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