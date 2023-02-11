Hasarlı bina durumu nasıl öğrenilir? Deprem hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile hasar tespit sorgulama

Hasarlı bina tespiti sorgulama ekranı, yaşanan iki büyü deprem sonrası hızla sorgulanmaya başladı. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Öte yandan deprem esnasında yıkılmayan bazı binalar hasar almış durumdalar. Binalarının hasarlı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar durumunu öğrenebilecek. İşte e-Devlet ile deprem hasar tespit sorgulama ekranı...

DEPREM HASAR TESPİTİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Kurum, "e-Devlet" ve "http://hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumunun öğrenilebileceğini de duyurdu.

BİNA HASAR TESPİTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HASARLI BİNA DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

Konu hakkında açıklamalar yapan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi;

"Vatandaşlarımız hasartespit.csb.gov.tradresi üzerinden adres bilgileri ile sorgulama yaparak hasar durumlarını öğrenebilirler. Hasar durumu, adres bilgisi, malik bilgisi ile ilgili itiraz etmek isteyen vatandaşlarımız e-devlet üzerinden Hasar tespit sorgulama ve İtiraz işlemleri kısmından yada kaymakamlıklara bizzat verecekleri dilekçelerde bina koduyla birlikte başvuruda bulunabilirler. Sonuçlar 30 gün boyunca belirtilen internet adresleri ve mahalle muhtarlıklarında ilan edilmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız sonuçlar ilan edildiği tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri için başvuruda bulunabilirler."



