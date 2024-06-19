Haşim Kılıç'a yumurtalı saldırıda yeni gelişme: ‘İsabet yok!’

2010 yılında Haşim Kılıç'ın AYM Başkanı olarak Eskişehir'de katıldığı sempozyumda, öğrencilerin protestosu sırasında bir kişi sahneye yumurta atmıştı.

Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen saldırıya ilişkin davanın sonucunda mahkeme, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezası verdi.

Dosyayı ele alan Yargıtay 4'ncü ceza dairesi,, yumurta atmanın demoktartik tepki sayılmayacağına hükmetti.

NTV'nin haberine göre; Yumurtanın Haşim Kılıç'a isabet etmesi halinde kasten yaralama suçunun oluşacağına dikkat çeken daire, sanığın eylemin hakaret suçu yönünden tartışmalı olduğunu belirtti. Hukuka aykırılık tespit edilen dosya yeniden yargılama için yerel mahkeme gönderildi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





