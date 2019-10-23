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Hasmını "sosyal medya" tuzağıyla pusuya düşürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişinin, husumetli olduğu 17 yaşındaki genci sosyal medyada kız arkadaşıyla tanıştırıp buluşma bahanesiyle çağırdığı evin yakınındaki sokakta pusu kurarak vurdurduğu öne sürüldü - İki kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı

Adana'da iki kişinin sokakta silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, A.A.Ş. (17) sosyal medyadan tanıştığı Tuğba K. (18) ile buluşmak için verdiği merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki eve gitmek için arkadaşı Mehmet K. (26) ile yola çıktı.

A.A.Ş. ve Mehmet K, evin yakınına geldiği sırada bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber verilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki 35 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlıların kaçtığı aracın plakasını belirleyip şüphelilerin izine ulaştı.

Olaya karıştığı ileri sürülen A.D. (17), Ferhat T. (22), Mert Y. (19), Tahir Can Ö. (29), Hulusi Can S. (19) ve Şahin K. (19) adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Tuzak iddiası

Zanlılar arasındaki Ferhat T. ile yaralanan A.A.Ş. arasında husumet bulunduğu, Ferhat T'nin yönlendirmesiyle Tuğba K'nin A.A.Ş'yi sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarak saldırının gerçekleştiği adrese çağırdığı öne sürüldü.

Bu iddia üzerine Tuğba K'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden olayda silah kullandığı ileri sürülen A.D. ve Şahin K. ile Tuğba K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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