Hassas pullu, boncuklu veya baskılı tişörtlerin dokusunu bozmadan kırışıklıklarını açmanın 10 profesyonel tekniği

Bakım etiketlerini okuyun.



İlk olarak bakım etiketlerine bakmalısınız! Her hassas tişörtün aynı özelliklere sahip olduğunu düşünmek büyük bir yanılgıdır. Çünkü bazıları için ütü, bazıları için de buhar önerilebilir. Bu talimatlar kumaşın yapısına göre hazırlanır. Bu yüzden etiketi okumadan ütüye başlamamalısınız.

Tişörtü ters çevirerek ütüleyin.

Isı ayarını düşük tercih edin.

Baskı ya da pul olan kısım ısıyla doğrudan temas etmemeli. Bu yüzden tişörtü ters çevirmelisiniz, böylece riski azaltmış olursunuz. Baskının çatlamasının ve süslerin zarar görmesinin önüne geçersiniz. Ayrıca kumaşın dış kısmı uzun süre canlı kalabilir!



Hassas kumaşların en büyük düşmanı yüksek sıcaklıktır. Özellikle baskılar ve payetler yüksek ısıda hemen deforme olabilir. Bu yüzden ütünüzü düşük sıcaklıkta ayarlayabilirsiniz, daha güvenli olacaktır. Kırışıklıklar biraz daha yavaş açılacaktır ama tişörtün asıl yapısı güvende kalacaktır!

Koruyucu ütü bezi alın.



İnce pamuklu bir bez kullanabilirsiniz. Bu bez sayesinde kumaş doğrudan gelen ısıdan korunur. Bu da ütü tabanının hassas yüzeylere zarar vermesinin önüne geçer. Özellikle baskılı tişörtlerde önemli bir tedbirdir. Ayrıca kumaşların parlamasının da önüne geçer.

Ütüyü kumaşta bekletmeyin.

Buhar gücünden yararlanın.

Ütüyü aynı noktada uzun süre bekletirseniz kumaşınıza zarar verebilirsiniz. Sürekli ve yumuşak hareketlerle ütü yapmalısınız. Bu, sıcaklığın tek bir bölgede yoğunlaşmasının önüne geçer. Ayrıca hassas detayları da korumuş olursunuz.



Bazı kırışıklıklar için doğrudan temasa gerek yoktur. Buhar sayesinde kumaş liflerini yumuşatabilirsiniz. Bu da kırışıklıkların azalmasını sağlar. Ayrıca baskılı ve boncuklu kısımlara baskı uygulamanıza gerek kalmaz. Hafif kırışıklıklar için etkili bir yöntemdir!

Baskılı olan yere baskı uygulamayın.



Baskı olan yere kuvvet uygularsanız çatlamalara neden olabilirsiniz. Bu yüzden kumaşı hafifçe düzleştirmelisiniz. Hatta ters çevirmiş olsanız bile hafif hareketlerle ütülemeye devam etmelisiniz. Böylece baskının ömrü uzayacaktır.

Ütü masasının yüzeyine bakın.

Askıda buhar uygulayın.

Ütü masasının yüzeyi pürüzlü ya da kirli olursa hassas kumaşlar zarar görebilir. Bu yüzden ütüye başlamadan önce yüzeyin temiz olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Hatta üzerine ince bir pamuklu örtü serebilirsiniz. Bu zemin iyi sonuç almanızı sağlar, tişörtünüzün üzerinde de iz kalmaz.



Bazı tişörtleri ütü masasına sermeden, askıda buharla ütüleyebilirsiniz. Böylece süslerinde ezilme olmaz ve doğal duruşları da korunur. Eğer önünüzde hafif kırışık bir tişört varsa bu yöntem çok işinize yarayacaktır. Hem kumaşa doğrudan sıcak temas etmediği için canlılığını korumaya devam edecektir.

Kumaşı aşırı germeyin.



Ütü yaparken kumaşı çekiştirme gibi bir alışkanlığa sahip olabiliriz. Ama bu durum dikişlerin zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden tişörtü doğal hâline bırakmalısınız. Hafif hareketlerle ilerlediğiniz zaman formunu koruyacaktır, tişört zamanla şeklini kaybetmeyecektir.