Hassas pullu, boncuklu veya baskılı tişörtlerin dokusunu bozmadan kırışıklıklarını açmanın 10 profesyonel tekniği

İlk olarak bakım etiketlerine bakmalısınız! Her hassas tişörtün aynı özelliklere sahip olduğunu düşünmek büyük bir yanılgıdır. Çünkü bazıları için ütü, bazıları için de buhar önerilebilir. Bu talimatlar kumaşın yapısına göre hazırlanır. Bu yüzden etiketi okumadan ütüye başlamamalısınız.
Hassas kumaşların en büyük düşmanı yüksek sıcaklıktır. Özellikle baskılar ve payetler yüksek ısıda hemen deforme olabilir. Bu yüzden ütünüzü düşük sıcaklıkta ayarlayabilirsiniz, daha güvenli olacaktır. Kırışıklıklar biraz daha yavaş açılacaktır ama tişörtün asıl yapısı güvende kalacaktır!
İnce pamuklu bir bez kullanabilirsiniz. Bu bez sayesinde kumaş doğrudan gelen ısıdan korunur. Bu da ütü tabanının hassas yüzeylere zarar vermesinin önüne geçer. Özellikle baskılı tişörtlerde önemli bir tedbirdir. Ayrıca kumaşların parlamasının da önüne geçer.
Bazı kırışıklıklar için doğrudan temasa gerek yoktur. Buhar sayesinde kumaş liflerini yumuşatabilirsiniz. Bu da kırışıklıkların azalmasını sağlar. Ayrıca baskılı ve boncuklu kısımlara baskı uygulamanıza gerek kalmaz. Hafif kırışıklıklar için etkili bir yöntemdir!
Baskı olan yere kuvvet uygularsanız çatlamalara neden olabilirsiniz. Bu yüzden kumaşı hafifçe düzleştirmelisiniz. Hatta ters çevirmiş olsanız bile hafif hareketlerle ütülemeye devam etmelisiniz. Böylece baskının ömrü uzayacaktır.
Bazı tişörtleri ütü masasına sermeden, askıda buharla ütüleyebilirsiniz. Böylece süslerinde ezilme olmaz ve doğal duruşları da korunur. Eğer önünüzde hafif kırışık bir tişört varsa bu yöntem çok işinize yarayacaktır. Hem kumaşa doğrudan sıcak temas etmediği için canlılığını korumaya devam edecektir.
Ütü yaparken kumaşı çekiştirme gibi bir alışkanlığa sahip olabiliriz. Ama bu durum dikişlerin zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden tişörtü doğal hâline bırakmalısınız. Hafif hareketlerle ilerlediğiniz zaman formunu koruyacaktır, tişört zamanla şeklini kaybetmeyecektir.