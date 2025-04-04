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  4. 'Hasta bina sendromu' hastalık saçıyor! Rutubete karşı alınması gereken önlemler nelerdir? Uzmandan öneriler...

'Hasta bina sendromu' hastalık saçıyor! Rutubete karşı alınması gereken önlemler nelerdir? Uzmandan öneriler...

04.04.2025 10:31
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Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, evlerdeki kapalı alanlarda meydana gelen rutubet nedeniyle oluşan küf ve mantarların sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturduğunu uyarısında bulundu. "Hasta bina sendromu" olarak bilinen bu durumun, solunum yolları üzerinde kalıcı zararlara yol açabileceği ve zatürre gibi hastalıklara sebep olabileceği ifade edildi. Detaylar haberimizde...

'Hasta bina sendromu' hastalık saçıyor! Rutubete karşı alınması gereken önlemler nelerdir? Uzmandan öneriler...

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, evlerdeki banyo, mutfak ve oda gibi kapalı alanlarda rutubet nedeniyle oluşan küf ve mantarların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Tıpta ‘hasta bina sendromu’ olarak bilinen bu durumu vurgulayan Prof. Dr. Kılınç, "Küf ve mantarları solumak, mikrobik olmayan zatürreye neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde bu durum kalıcı akciğer hasarlarına yol açabilir" dedi. Küf ve mantarların zaman zaman göz ardı edilse de ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Kılınç, alınması gereken önlemler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

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"SOLUNDUĞUNDA KANA DA GEÇİYOR VE VÜCUDUN TÜM ORGANLARINA GİDEBİLİYOR"

Dış ortamdaki hava kirliliğinin de insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılınç, "Ortamda kirleticiler var ve bunlar ölçülebilir şeyler. Bunlar, Partikül Madde (PM) 2,5 ya da 10 dediğimiz kirleticiler. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu kirleticilerin, metreküpte bulunması gereken mikrogramları belirlenmiş durumda. Örneğin; PM 2,5 için metreküpte 15 mikrogramdan daha fazla olmaması gerekir. Ancak İzmir’de hava kirliliği bakımından, ocak ayından bugüne kadar 15 olması gereken değer, her gün 4 ya da 5 kat (80-100 arası) daha fazla tespit edildi. PM 2,5 olarak adlandırdığımız hava kirliliği oluşturan maddeler, sadece bronşlarda kalmıyor, solunduğunda kana da geçiyor ve vücudun tüm organlarına gidebiliyor. Dolayısıyla kalpte, akciğerde, beyinde ve vücudun her yerinde hasara yol açabiliyor" dedi.

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RUTUBETE KARŞI ALINMASI GEREKN ÖNLEMLER

Evlerin iyi havanlandırılması ve rutubete karşı önlemler alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılınç, "Küf; kokusundan ve yüzeylerde oluşan siyah ya da mavi renkli üremelerden rahatlıkla anlaşılabilir. Duvarda kabarmalar, boyanın arkasında oluşan pamuksu tabakalar, en belirgin özellikleri arasında. Küf ve mantar, mevsim olarak daha çok kış aylarında görülse de diğer mevsimlerde de ortam havasına karışmaya devam ederler. Bu oluşumları önlemek için vatandaşlar, kapalı alanları sıklıkla havalandırmayı ihmal etmemeli. Küf ve mantar oluşan yapıyı, yüzeyi onarmalı ve iyileştirmeliyiz. Bunun dışında ortam iklimlendirmesinin iyi olması ve klima filtrelerinin de düzenli periyotlarda değiştirilmesi çok önemli. Otel, alışveriş merkezleri ve hastanelerin iklimlendirilmesinde kullanılan merkezi klima sistemlerinde dezenfeksiyon iyi yapılmazsa, lejyonella dediğimiz bakteri ürer. Bu da solunum yoluyla havalandırma kanallarından ortama saçıldığında, bakteriyel zatürrelere yol açar. Lejyoner zatürresi ya da turist zatürresi dediğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar da tehlikeli zatürrelerdir. Erken teşhis edilmezse, hastada hayati risk oluşturabilir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
akciğer hastalıkları mantar küf nem rutubet
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