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Hasta oğlunu göremeyen Yemenli annenin vize zaferi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 23:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı vize yasağı nedeniyle ABD'de tedavi gören ve solunum cihazına bağlı yaşayan 2 yaşındaki oğlunu göremeyen Yemenli Şeyma Swileh'e ABD Dışişleri Bakanlığınca vize verildi - Mısır'da yaşayan anne Şeyma'nın en erken uçuşla ABD'ye geleceği, uçuş ve diğer masraflarının bağışlardan karşılanacağını belirtildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarına uyguladığı vize nedeniyle ABD'de solunum cihazına bağlı 2 yaşındaki oğlunu göremeyen Yemenli anneye vize verildiği belirtildi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Direktörlerinden Besim Elkarra, yaptığı açıklamada, California eyaletinde bir hastanede genetik beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören, solunum cihazına bağlı 2 yaşındaki Abdullah Hasan'ın annesi Şeyma Swileh'e, ABD Dışişleri Bakanlığınca vize verildiğini dile getirdi.

Mısır'da yaşayan anne Şeyma'nın en erken uçuşla ABD'ye geleceğini vurgulayan Elkarra, uçuş masrafları ve küçük Abdullah için yapılacak masrafların Yemenli anne için yapılan bağış kampanyasından elde edilen paralarla karşılanacağını belirtti.

Elkarra, minik bebeğin ve babası Ali Hasan'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle anne Şeyma'ya da yakınları ABD vatandaşı olan kişilere verilen I-130 tipi vize verildiğini vurguladı.

Şeyma'nın ABD'ye gelmesini beklediklerini kaydeden Elkarra, "En azından Şeyma, ABD'ye gelip şerefiyle acısını çekecek. Vaktinde yetişip oğlunun son anlarını görebilmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

- Trump'ın vize yasağına takılmıştı

CAIR'den önceki gün yapılan açıklamada, Şeyma Swileh, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeye getirdiği vize yasağı nedeniyle solunum cihazına bağlı 2 yaşındaki oğlu Abdullah Hassan'ı göremediği belirtilmişti.

Kendisi ve oğlu Amerikan vatandaşı olan baba Ali Hasan'ın tedavi için birkaç ay önce ABD'ye geldiği duyurulan açıklamada, anne Şeyma'nın, yaşam desteğine uzun süre dayanamayacağı söylenen oğlu Abdullah'ı göremediği kaydedilmişti.

Baba Ali Hassan ise yaptığı açıklamada, "Oğlum Abdullah'ın, annesine ihtiyacı var. Eşim her gün beni arıyor ve oğlunu tutmak, öpmek istiyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Yemen ve 6 ülkeye yönelik seyahat yasağı yargıya takılsa da hala bu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişine zorluk çıkarılıyor.

Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde aldığı ilk seyahat yasağı dokuzuncu bölge temyiz mahkemesi tarafından durdurulmuş, 2017 yılının mart ayında açıklanan ikinci seyahat yasağı yargıya takılmış, üçüncü yasak ise temyiz mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulunmuştu.

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ABD vize Yemenli anne

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