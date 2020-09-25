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Hasta yakınından güvenlik görevlisine ‘Maske’ saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi i Çapa Tıp Fakültesi’nde, hasta yakının maske konusunda uyaran güvenlik görevlisi saldırıya uğradı.

İstanbul Üniversitesi i Çapa Tıp Fakültesi’nde, hasta yakının maske konusunda uyaran güvenlik görevlisi saldırıya uğradı. Gözünden yaralanan personel ameliyata alınırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi i Çapa Tıp Fakültesi’nde güvenlik görevlisi hasta yakının saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; maske takmayan bir hasta yakınını uyaran güvenlik görevlisi ile hasta yakını arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisinin maske takması konusundaki ısrarlarına tepki gösteren hasta yakını görevliye yumrukla saldırdı. Güvenlik görevlisi aldığı darbeler ile gözünden yaralanırken hastane koridorunda arbede çıktı.
Yaşana olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınırken gözünden yaralanan güvenlik görevlisi ise ameliyata alındı.

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