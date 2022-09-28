HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hasta yakınıyla girdiği tartışma gündem olmuştu! İzmir'deki doktor hakkında yeni gelişme

Hasta yakınıyla girdiği tartışma gündem olmuştu! İzmir'deki doktor hakkında yeni gelişme

28.09.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de dün bir hastanede doktor ile hasta yakını arasındaki tartışma sosyal medyada gündem yaratmıştı. Çocuğunun tahlil sonucunun değerlendirilmesini isteyen kadın ile doktor D. B. arasında tansiyonun yükseldiği anlar kameralar tarafından da görüntülenmişti. Hasta yakınına "Hesap mı vereceğim? Sen kimsin?" diyerek bağıran, olayı yatıştırmak için araya giren kadına ise "Dokunma bana. Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak falan" ifadelerini kullanan doktor hakkında harekete geçildi.

Olay, dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Hastanede tedavi gören çocuğuyla birlikte polikliniğin kapısına gelen kadın, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan D.B. ile kadın arasında tartışma çıktı.

Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: "Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak"

"SANA HESAP MI VERECEĞİM"

Tartışma cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Kamera kaydında hasta yakını kadının doktor D.B.'ye, "Nereye gidiyorsunuz?" diye sorduğu, doktor D.B.’nin ise "İşim var, sana ne? Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim?" dediği duyuldu.

"MAHKEMEYE VERİRİM SENİ, 10 BİN LİRAYI ÖDERSİN"

Hasta yakınının "Tabii, öyledir" sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağrışmalar üzerine anne, çocuğun yanında böyle bir tartışma yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bu sırada araya giren bir kadın, doktor D.B.'nin sakinleşmesini sağlamak için omzuna dokundu. D.B. bu kez de başka birinin kendine dokunmasına sinirlenip, duruma tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri, tarafları güçlükle sakinleştirdi. Sosyal medyada da paylaşılan video vatandaşların tepkisini çekti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladıApartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı
Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildiArdahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi
Fatih Portakal geri dönüyor! Tarih verdi...Fatih Portakal geri dönüyor! Tarih verdi...
Anahtar Kelimeler:
Doktor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Asgari ücret için çok konuşulacak zam iddiası

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Erdoğan'ın sözleri çok konuşulmuştu! ABD'den yeni açıklama

Erdoğan'ın sözleri çok konuşulmuştu! ABD'den yeni açıklama

Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: "Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak"

Sosyal medyada gündem olan doktor-hasta tartışması: "Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak"

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.