Hastalarını tedavi etmek için canlı canlı gömüyor!

Terapist bu yöntem sayesinde hastaların hiç olmadığı kadar 'canlı' hissettiklerini söylüyor.

Terapistin bu ilginç yöntemi, köylülerin Kiev'deki bir ormanlık alanda 12 boş tabut bulmasıyla ortaya çıktı.

Zhelvetro, danışanlarının yaklaşık iki saat boyunca toprağın altına kaldıklarını söyledi. Terapist danışanların toprağın altındayken nefes almaları için bir boru ile dışarısıyla hava bağlantısı sağlandığını belirtti.

Zhelvetro, "Bu tedavi yöntemini bir kaç yıl önce keşfettim. Bunu deneyen ilk kişi de bendim. Bu çalışma kişiyi canlı hissettiriyor," dedi.

