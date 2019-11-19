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Hastalığa tiyatro oyunu ile dikkat çekilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:26 | Son Güncelleme

AKCİĞER damarlarının tıkanması ve kan akımını yavaşlatması sonucu oluşan bir hastalık olan kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) konusunda farkındalık yaratmak için 23 Kasım KTEPH Farkındalık Günü’nde tiyatro oyunu ve fotoğraf sergisi düzenlenecek.

İSTANBUL, (DHA) AKCİĞER damarlarının tıkanması ve kan akımını yavaşlatması sonucu oluşan bir hastalık olan kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon (KTEPH) konusunda farkındalık yaratmak için 23 Kasım KTEPH Farkındalık Günü’nde tiyatro oyunu ve fotoğraf sergisi düzenlenecek. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği’nin liderliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte uzun dönemde yaşam kalitesini düşürebilecek, hatta yaşam kaybına neden olabilecek bir hastalık olan KTEPH’e dikkat çekilmeye çalışılıyor. Tedavi yöntemlerinin de geliştirilmesi amaçlanan hastalık ile ilgili etkinlikler 23 Kasım Cumartesi günü Ankara Cermodern’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Gerçekleşecek tiyatro etkinliğinde, KTEPH hastası üç kişinin hayatından kesitler canlandırılacak ve Antik Tiyatro oyuncuları tarafından oynanacak. Fotoğraf sergisinde ise, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği tarafından oluşturulmuş fotokolektif atölyesinde, yaklaşık altı aydır emek veren fotoğraf sanatçıları tarafından gerçekleştirilmiş sergi ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

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