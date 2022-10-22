Hastalık savar! Kalbi korur, iltihaplanmayı önler, kan basıncını dengede tutar, libidoyu güçlendirir, vitamin ve mineral deposu: Bir kaşığı yeter de artar

Sonbahar aylarının en lezzetli ve en faydaları besinleri arasında yer alan balkabağının faydaları saymakla bitmiyor. Çoğu kişinin yetersiz şekilde faydalandığı potasyum ve lif balkabağının en güçlü iki bileşenidir. Sindirime yardımcı olan balkabağı, lif ve pektin açısından bir hayli zengindir. Kabızlığı önler, bağırsak sağlığını iyileştirir. Balkabağının içeriğindeki lif, kardiyovasküler ve metabolik sağlığı destekler ve uzun ömürlülüğü teşvik eder. Lifin birçok faydasına rağmen, birçok insan bu besinden yeterince alamamaktadır.

BALKABAĞI POTASYUM ZENGİNİDİR

Yeterli potasyum almak söz konusu olduğunda muz tek seçeneğiniz değildir. Balkabağından da ihtiyacınız olan potasyumu alabilirsiniz. Bu da kan basıncı seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir. Kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur. Potasyum açısından zengin bir diyet, böbreklerin fazla sodyum salgılamasına neden olarak, hipertansiyonu olan veya hipertansiyon riski taşıyanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

BALKABAĞI ANTİOKSİDAN DOLU

Balkabağına göz alıcı güzellikteki turuncu rengini içeriğindeki beta-karoten ve A vitamini karışımı verir. Beta-karoten, meyve ve sebzelerde bulunan ve aynı zamanda antioksidan görevi gören bir pigment sınıfı olan bir karotenoid türüdür. Balkabağı, sağlıklı gözleri, cildi ve bağışıklığı destekleyen güçlü antioksidan beta-karotenin doğal olarak bol miktarda besin kaynağıdır.

BAĞIŞIKLIĞI ÇELİK GİBİ GÜÇLENDİRİR

Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzu size zarar verebilecek dış istilacılardan korumaktan sorumludur. Özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde oldukça önemlidir. Bazı besinler bağışıklığınız için faydalıdır ve balkabağı epeyce içerir. Cleveland Clinic'e göre balkabağı, demir ve A, C ve E vitaminleri gibi bağışıklık güçlendirici besinler açısından zengin bir kaynaktır.

İLTİHAPLANMAYI AZALTIR VE ÖNLER

Balkabağının içindeki beta-karoten vücutta biriken iltihabı kurutur ve yeniden oluşmasını önlemeye çalışır. Balkabağındaki besinler kalp hastalığı riskini azaltabilir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve obezite gibi tıbbi durumlarla beraber, sigara, alkol kullanımı, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı seçimleri de sizi riske atabilir. Balkabağı gibi besin açısından zengin, kalp sağlığını geliştiren, lif, potasyum ve antioksidanlarla dolu kalp dostu besinlere mutfağınızda daha fazla yer açın.

LİBİDOYU GÜÇLENDİRİR

Lif ve potasyum açısından zengin olan balkabağı, sperm sayısı ve kalitesini yükseltir. Aynı zamanda testosteronu ve libidoyu yükseltir.



