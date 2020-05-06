Hastalıklar için uçakta 'elektronik burun' geliştiriliyor!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) salgını bugün neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görülüyor.

Salgın insan sağlığını tehdit ettiği kadar küresel ekonomiye de hasar veriyor. Salgından en çok zarar sektörlerin başında ise havacılık geliyor.

Peki havacılık sektörü salgın sonrası kaybedilen güveni sağlamak için neler yapaca?

Bu sorunun cevabı Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc. ortaklığında başlatılan bir projede gizli olabilir.

İki şirket sahip olduğu sensörler ile hastalıkları saptama potansiyeline sahip olacak bir cihaz geliştirmek için çalışmalara başladı.

Financial Times'a konuşan Koniku Inc'ye göre cihaz havayı koklayarak içinde neler olduğu size raporluyor.

Henüz prototip aşamasında olan cihazın testleri geçmesi halinde havalimanı ve uçaklarda kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak iki şirket bunun için bir tarih vermiş değil.

