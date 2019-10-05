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Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Büyük ve küçükbaş hayvanlarda, et dışında tüketilen sakatat yani kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe gibi ürünlere rağbet artarken, bu ürünler insan sağlığına faydası açısından da ilgi çekiyor.Konya’da 20 yıldır sakatatçılık yapan Yakup Çelikel, sakatata son 5-6 yıldır yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor

Büyük ve küçükbaş hayvanlarda, et dışında tüketilen sakatat yani kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe gibi ürünlere rağbet artarken, bu ürünler insan sağlığına faydası açısından da ilgi çekiyor.
Konya’da 20 yıldır sakatatçılık yapan Yakup Çelikel, sakatata son 5-6 yıldır yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Çelikel, "Eskiden bu kadar değildi ama yeni gelen memurların çok katkısı oluyor. Konya’nın yerlisi çok fazla yemiyor ama şu anda var yani ilgi artmış durumda. Özellikle ciğer çeşitlerine, Arnavut ciğerine, sote ilgi artmış durumda. En çok ilgi gören sakatat ciğer. Daha sonra böbrek, yürek en çok satın alınan bunlar. Şimdi dananın kuyruk sokumu bayağı revaçta. Kelle paça da Konya’da eskiden bu kadar tüketilmiyordu. Çok fazla tüketim başladı. Misal eskiden değerlendiremediğimiz dana paçaları şu anda ütületip çok iyi değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Doktorlar şu anda kelleyi, paçayı hastanelerde öneriyor”
Kelle paçanın kırık, çıkık ve sıvı eksilmesi gibi rahatsızlıkta yoğun kullanılan bir gıda olduğunu kaydeden Çelikel, “Doktorlar şu anda kelleyi, paçayı hastanelerde reçete gibi öneriyor. Şu anda sağlık açısından çok faydalı, önümüz bir de kış; en önemli yiyeceklerden biri olacak yani önümüzdeki haftalarda. Kele paça kış aylarında fiyatı yükseliyor çünkü bulamıyoruz istekten dolayı” ifadelerini kullandı.
Sürekli yaşadıkları bir olaydan bahseden Çelikel, “Kuzu ciğerine 55 lira diyoruz; ’Eti geçmiş’ diye tepki alıyoruz. Yani şunu söylüyorum; etten aldığın işte faydalar, protein vesaire dediğin zaman ciğer neredeyse eti 3’e katlıyor. Buna takılmasınlar, ciğer etten çok daha kıymetli, çok daha önemli. Sağlık açısından çok önemli; kanı süzer, kanı temizler, içinde bulunduğu vitaminler yani kıyas yapılacak durum yok. Bir kıyas yapılacaksa sağlık vesaire açısından etin 3 katı fiyatında olması lazım. İnsan sağlığına faydalı, hem doyurucu olarak ciğer daha önemli. Bence bu düşünceden çıkılmalı” diye konuştu.

Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor

Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor

Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor

Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor

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