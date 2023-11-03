Hastalıklara kapınızı kapatın! D vitamini açısından en zengin besinler

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve hastalıklardan korunmak için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu D vitaminini doğru seviyede almak önemlidir. Doğru beslenme alışkanlıkları, güneş ışığına uygun maruz kalma ve bu besinleri içeren yiyecekler tüketerek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu D vitamini miktarını karşılayabilirsiniz. İşte D vitamini açısından en zengin gıdalar...

D VİTAMİNİ DEPOSU GIDALAR

D vitamini içeren besinler ile kış aylarında eksilen D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. D vitamini alabileceğiniz besinlerin başında süt, ayran, kefir, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünleri gelir. Balık yağı, somon, ton balığı gibi balık türleri, mantar, maydanoz, ısırgan otu, tatlı patates gibi sebzeler ve yumurta sarısı başlıca D vitamini besinleri arasında sıralanabilir.

Doğal yapısında D vitamini olan besinler oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla doğal D vitamini kaynağı olan besinlerden yardım alınabilir. Bir uzman ile görüştükten sonra vücudunuz ihtiyacına göre D vitamin takviyesi de gerekebilir.

YAĞLI BALIKLAR

Ton balığı, somon ve uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini açısından zengin besin kaynağıdır. Peynir ve yumurta da az miktarda da olsa D vitamini içerir. Somon D vitaminden yana zengin bir besin kaynağıdır. Ortalama olarak 100 gramlık bir somon balığı porsiyonunda 526 IU D vitamini vardır.

Balıklar karaciğerlerinde D ve A vitaminlerini depolar. Balık sevmeyen kişiler için balık yağı ya da karaciğer yağı 1 çay kaşığı ile dış takviye olarak alınabilir. Ringa ve sardalya balıkları da küçük balık çeşidi olmalarına karşın iyi birer D vitamini kaynağıdır. Taze bir 100 gram ringa balığında yaklaşık 216 IU D vitamini vardır.

Konserve ton balığı da saklama tedarik kolaylığı ile sıklıkla tercih edilen bir balık türüdür. 100 gram ton balığında yaklaşık 268 IU D vitamini bulunur.

YUMURTANIN BEYAZI

Yumurtanın beyaz kısmı proteinler açısından zengindir. Sarı kısmı ise 37 IU kadar D vitamini içerir. Yumurta sarısının içerdiği D vitamini miktarı, maruz kaldığı güneş ışığı ile ilişkilidir.

MANTAR

Mantarlar da tıpkı insanlar gibi D vitaminini güneş yolu ile sentezler. Mantar, D vitamini içeren besinler arasında zengin bir kaynaktır. Aradaki en önemli fark, mantarlar D2 vitamini üretirken insanlar D3 vitamini üretir. İnsan vücudunda D vitamini faydasını alabilmek için D3 vitaminine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle mantardan sağlanan D2 vitamininin etkisi D3 vitamini kadar değildir.

BAZI SEBZE VE MEYVELER

D vitamini içeren bitkisel kaynaklar yani meyve ve sebzeler oldukça sınırlıdır. D vitamini içeren sebzeler brokoli ve havuçtur. D vitamini içeren meyveler arasında da elma ve muz vardır. Bunun yanı sıra badem, tam tahıllı ekmek ve mercimekte de az da olsa D vitamini bulunur.



