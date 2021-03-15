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Hastalıktan telef olan ineği kasaba satarken yakalandı

15.03.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde hastalık sebebiyle telef olan ineği satan besici ve satın alan kasap yakalandı.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu köyünde hayvancılıkla uğraşan S.G.

Kırklareli’nde hastalık sebebiyle telef olan ineği satan besici ve satın alan kasap yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu köyünde hayvancılıkla uğraşan S.G. isimli şahısın hastalık sebebiyle telef olan hayvanını bir kasaba sattığı ihbarı alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada S.G. isimli şahıs hayvanını keserek E.S. isimli bir kasaba 2 bin 500 lira karşılığında sattığı tespit edildi. Ekipler, E.S’ye ait kamyon kasasında başı gövdesinden ayrılmış inek buldu.
Olayla ilgili S.G. ve E.S. gözaltına alınırken, bulunan inek Lüleburgaz Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince gömülerek imha edildi.

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