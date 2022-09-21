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  4. 'Hastane' iddiaları ortaya atılmıştı! Bakan Koca'dan açıklama geldi

'Hastane' iddiaları ortaya atılmıştı! Bakan Koca'dan açıklama geldi

21.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündem olan 'hastane' iddialarına yanıt verdi. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı ileri sürülmüştü. Bakan Koca, "Kapatılacak hastanemiz" yok dedi.

'Hastane' iddiaları ortaya atılmıştı! Bakan Koca'dan açıklama geldi

Bakan Koca, 'hastane kapatılacak' iddialarına sosyal medya hesabından yanıt vererek iddiaları yalanladı ve "Kapatılacak hastanemiz yok" ifadesini kullandı.

"GURUR DUYULACAK BİR HASTANEMİZ VAR"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun"

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca hastane
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