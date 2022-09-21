'Hastane' iddiaları ortaya atılmıştı! Bakan Koca'dan açıklama geldi

Bakan Koca, 'hastane kapatılacak' iddialarına sosyal medya hesabından yanıt vererek iddiaları yalanladı ve "Kapatılacak hastanemiz yok" ifadesini kullandı.

"GURUR DUYULACAK BİR HASTANEMİZ VAR"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun"

