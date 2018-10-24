Hastane odasında nikah heyecanı

İSTANBUL (AA) - Yaklaşık 9 ay önce mesane kanseri teşhisi konulan İlknur Patırtı, tedavi gördüğü Eyüpsultan Devlet Hastanesi palyatif bakım merkezinde, 5 yıldır dini nikahla yaşadığı Mustafa Uğurlu ile evlendi.
Palyatif bakım merkezi servisinde düzenlenen törende, Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Atak, hastane başhekimi Hasan Karaman, hastane personeli de çifti yalnız bırakmadı.
Nikahı kıyan Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Meslen, evlenme cüzdanını çifte birlikte verdi.
Yaklaşık 5 yıldır dini nikahla bir arada yaşayan çift, 9 ay önce İlknur Patırtı'ya mesane kanseri teşhisi konulmasının ardından, hastanelere gidip gelmeye başladı. Parıltı, 1,5 aydır Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi görüyor.
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