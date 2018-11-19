HASTANE ÖNÜNDE KARI KOCANIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINA BAŞLANDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önünde 22 Mayıs 2018 tarihinde Ramazan Sarı (43) ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'nın (33) öldürülmesine ilişkin davaya başlandı. Davanın tek tutuklu sanığı Recep Sungun, olay günü, Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı Sarı'yı öldürmekle suçlanan firari sanık Feyyaz Elik ile araç kredisi nedeniyle buluştuğunu, öldürme eyleminden haberi olmadığını öne sürdü.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, cinayetleri işlediği iddia edilen firari sanık Feyyaz Elik'in eylemini kolaylaştırdığı iddiası ile tutuklu yargılanan Recep Sungun hazır bulundu. Ramazan Sarı ve Suzan Sandıkçı Sarı'nın hastanede olduğu bilgisini Feyyaz Elik'e bildikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Feyyaz Elik'in babası Sulhaddin Elik ve annesi Selime Elik ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞI İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Savunmasında yeğeni Feyyaz Elik'in işlediği suçu kolaylaştırdığı yönündeki iddiayı kabul etmeyen tutuklu sanık Recep Sungun, olay günü bankadan çekeceği kredi için yeğeni ile buluştuğunu iddia etti. Recep Sungun, "Bana kredi çıkmadığı için Feyyaz'dan rica ettim. Bankadan işlemlerimiz bitince ayrıldık. Feyyaz'ın hanımı 15 gündür hastanede yatıyordu. Bu nedenle bankadan sonra hastaneye gitmeye karar verdik. Feyyaz'ın aracı ile hastaneye gittik ancak aracı ben sürüyordum. Hastaneye gittik, aracı park ettik. Feyyaz önümde yürüyordu. Yürürken birden hızlandı. Ben bu sırada telefonla ablam Selime ile konuşuyordum. Selime, Feyyaz'ın hanımı için hastanede refakatçi olarak kalıyordu. Ablama telefonda bir ihtiyacınız var mı, diye soruyordum. Feyyaz hızlandı, hızlandığı anda olay patlak verdi. Ne olduğunu anlayamadım. Ben o anda Feyyaz'ın üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. Ölenleri tanımam, hiç görmemiştim. Selime bize ölenlerin hastaneye geldiği şeklinde bize bilgi vermemiştir. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.