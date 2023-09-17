Hastane önünde silahlı çatışma! 2 kişi yaralandı

Olay, saat 01.20 sıralarında Çiğli ilçesindeki bir sokakta başladı. Yaklaşık bir ay önce yaşanan kavga nedeniyle arasında husumet bulunan T.K. ile K.A. ve H.H. sokakta karşılaşınca çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirine ateş açan husumetlilerden T.K., kaçarak yakındaki bir markete sığında. Bu sırada T.K.'yı takip ederek markete giren iki şüphelinin açtığı ateş sonucu olayla ilgili bulunmayan market çalışanı N.T. yaralandı. Saldırganlar kaçarak uzaklaşırken, silah sesleri üzerine olay yerine T.K.'nın babası mahalle muhtarı D.A.K. ve yakınları geldi. Yaralı N.T., T.K. ve yakınları tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

HASTANE ÖNÜNDE İKİNCİ ÇATIŞMA

Olayı gerçekleştiren K.A. ve H.H., motosikletle takip ettikleri husumetlilerin arkasından hastaneye gelerek bir kez daha tabancalarla ateş açtı. Hastane önünde yaşanan silahlı kavgaya hastanede görevli polis memuru ile mahalle bekçileri müdahale etti. Polis ve bekçilerin silahla müdahale ettiği olayın ardından iki şüpheli motosikletle kaçtı. Buradaki saldırıda ise T.K.'nın babası D.A.K. ağır şekilde yaralandı. İki yaralının tedavisi devam ederken polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çiğli Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen kavgadan kaynaklı husumetli olan T.K. ile K.A. ve H.H. isimli şahıslar 17.09.2023 günü gece saatlerinde mahallelerinde karşılaşmış, silahlı kovalamaca sonucu bir markete girmişlerdir. Bu sırada yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan market çalışanı N.T. silahla yaralanmıştır. Yaralı N.T. 01.30 sıralarında, T.K. ve yakınları tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılmıştır. Olayı gerçekleştiren K.A. ve H.H. ise motosiklet ile hastaneye gelerek olayın karşı tarafıyla burada da silahlı çatışmaya girmiş, çatışmada T. K.'nın babası muhtar D.A.K. yaralanmıştır. Hastanede görevli polis ve bekçiler silah kullanarak olaya müdahale etmiş, ancak şüpheliler hastaneden kaçmıştır.

Olayda yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunan N.T. ve D.A.K.'nın tedavileri devam etmektedir. Olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

(DHA)

