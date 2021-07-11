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  4. Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! İki doktor birbirine girdi

Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! İki doktor birbirine girdi

11.07.2021 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde görevli olduğu devlet hastanesinde bir doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı. S.G. denetimde, Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını belirledi.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Hastanenin kafe bölümünde yüz yüze konuşmak için bir araya gelen ikili, tartışmanın alevlenmesiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

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KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Şanlıurfa
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