Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! İki doktor birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı. S.G. denetimde, Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını belirledi.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGAYA TUTUŞTULAR

Hastanenin kafe bölümünde yüz yüze konuşmak için bir araya gelen ikili, tartışmanın alevlenmesiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



