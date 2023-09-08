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Hastanede defalarca bıçaklamıştı... Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı! 'Adam olsaydın, karına sahip çıksaydın'

08.09.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Ömer Fıstıkçı (40), eşiyle aynı hastanede temizlik personeli olarak çalışan Mustafa Yıldız'ı (38) bıçaklayıp ağır yaraladı. Kendisine engel olmaya çalışanlara "Karışmayın, bu namus meselesi" diyen Fıstıkçı'nın ifadesi de ortaya çıktı. Eşi ile Yıldız arasında yasak aşk olduğunu öne süren Fıstıkçı, Yıldız ile aralarında bu konuda tartışma çıktığını, Yıldız'ın kendisine 'Adam olsaydın, karına sahip çıksaydın' dediğini iddia etti. İşte detaylar...

Hastanede defalarca bıçaklamıştı... Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı! 'Adam olsaydın, karına sahip çıksaydın'

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün sabah temizlik görevlisi Mustafa Yıldız, hastanenin 4'üncü katında bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun birçok yerinden yaralanan Yıldız'a yönelik saldırı, bu sırada hastanede bulunan bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldız'ı bıçakla yaralayan ve kendisine engel olmaya çalışanları, "Karışmayın, bu namus meselesi" diyerek uzaklaştıran Ömer Fıstıkçı, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Çalıştığı hastanede ameliyat edilen Mustafa Yıldız’ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

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'EŞİMİN TELEFONUNA PROGRAM YÜKLEDİM'

Gözaltına alınan Ömer Fıstıkçı, emniyetteki sorgusunda, olay anında Yıldız'ın sözleri üzerine kendisini kaybettiğini söyledi. Eşinin de aynı hastanede temizlik personeli olarak çalıştığını ve aldatıldığından şüphelendiğini belirten Fıstıkçı, ifadesinde, "Ben 22 yıllık evliyim. Eşimin son zamanlarda davranışlarındaki değişiklikler nedeniyle beni aldattığından şüphelendim. Bunun üzerine eşimin telefonuna yapılan görüşmeleri kaydeden program yükledim. Önceki gün telefonu incelediğimde eşim ile Mustafa Yıldız'ın konuşmalarına şahit oldum. Aramızda tartışma çıktı ve boşanmak istediğimi söyleyip, kendisini ailesinin evine bıraktım. Sabah boşanma konusuyla ilgili görüşmek üzere üzerimde bıçakla hastaneye gittiğimde eşim ile Mustafa’yı birlikte gördüm. Mustafa Yıldız'ın yanına giderek yaptığının doğru olmadığını söyledim. Kendisi ise bana, 'Adam olsaydın, karına sahip çıksaydın' dedi. Bu sözler üzerine deliye döndüm ve kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde ellerimde kelepçe vardı, onu bıçakladığımı bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fıstıkçı, nöbetçi hakimlik tarafından, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

(DHA)

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